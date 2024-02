(28 de febrero del 2024. El Venezolano).- Los incendios forestales en Sudamérica, con especial énfasis en Brasil, Venezuela y Bolivia, están provocando niveles de emisiones de carbono a la atmósfera que no se registraban desde hace al menos dos décadas, según informó el servicio de monitoreo europeo Copernicus este miércoles.

La temporada de incendios en las regiones tropicales del continente se encuentra en su punto máximo, y Copernicus destaca la preocupante intensidad de los incendios forestales y las emisiones en la selva amazónica del norte, especialmente en el estado brasileño de Roraima. Estas emisiones son las más altas registradas para el mes de febrero desde al menos 2003, no solo para Roraima sino para todo Brasil.

Además de Brasil, otros países sudamericanos como Venezuela y Bolivia también están experimentando las mayores emisiones desde 2003 para el mismo período. Durante febrero, las emisiones estimadas fueron de 4,1 y 5,2 megatoneladas de carbono para Brasil y Venezuela, respectivamente. Bolivia contribuyó con 0,3 megatoneladas, reportó AP.

Mark Parrington, un experto del servicio europeo, señaló que las previsiones de composición atmosférica indican que el transporte de humo está cubriendo una extensa área de la región, causando un aumento significativo de la contaminación del aire en áreas pobladas. Esta situación plantea serias preocupaciones para la salud pública y el medio ambiente en estas zonas afectadas.

La magnitud de las emisiones de carbono generadas por estos incendios forestales no solo tiene consecuencias inmediatas en la calidad del aire, sino que también contribuye al cambio climático global. La deforestación y los incendios en los pulmones verdes del planeta representan un desafío urgente que requiere acciones coordinadas a nivel nacional e internacional.

La comunidad internacional y los gobiernos de la región deben tomar medidas inmediatas para abordar la gestión forestal sostenible, la prevención de incendios y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles. La preservación de los ecosistemas forestales es crucial para la biodiversidad, el clima global y la salud de nuestro planeta.