(26 de julio del 2023. El Venezolano).- El hijo del presidente de EE.UU. Hunter Biden se ha presentado este miércoles ante un tribunal federal del estado de Delaware para declararse culpable de dos delitos menores relacionados con el impago de impuestos federales en 2017 y 2018.

Asimismo, se espera que el acuerdo de culpabilidad alcanzado entre Biden y el Departamento de Justicia estadounidense resuelva un cargo de delito grave referente a la posesión ilegal de armas si el hijo del mandatario cumple con las reglas impuestas por la Corte.

La jueza federal de distrito Maryellen Noreika, nombrada por Donald Trump, será la encargada de decidir si se acepta o no el acuerdo de declaración de culpabilidad. El proceso judicial marca la culminación de una investigación de un año realizada por el fiscal federal de Delaware, David Weiss, también elegido por Trump.

Aunque se cree que la juez aprobará el acuerdo, Biden probablemente deberá volver a presentarse ante la Corte para ser sentenciado. En el marco del acuerdo, los fiscales prometieron recomendar una sentencia de libertad condicional. Por sus delitos, Hunter Biden enfrenta una sentencia máxima de 12 meses de prisión y una multa de 25.000 por cada cargo.

Las condiciones obligan al hijo del presidente a no consumir drogas y no le permiten volver a poseer un arma de fuego. En el caso de no cumplir con esos requisitos, el cargo por delito de armas conlleva una sentencia máxima de 10 años de cárcel, además de una multa considerable.

A finales de junio se dio a conocer la disposición de Hunter Biden de declararse culpable de dos delitos menores relacionados con el impago de impuestos federales y un cargo referente a la posesión ilegal de armas. La noticia llegó cuando congresistas republicanos realizaban sus propias investigaciones sobre los negocios de Hunter Biden, incluyendo el cobro de pagos procedentes del extranjero.

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer aseguró que su comité proseguirá con la investigación de las pruebas que “revelan que los Biden se implicaron en un patrón de corrupción, tráfico de influencias y posiblemente sobornos“. Por su parte, Trump describió la eventual sanción que recibirá el hijo del actual inquilino de la Casa Blanca como “una multa de tráfico”.