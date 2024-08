(27 de agosto del 2024. El Venezolano).- El expresidente uruguayo José ‘Pepe’ Mujica (2010-2015) fue hospitalizado el lunes en el sanatorio Casmu, en Montevideo, refiere El Observador.

De acuerdo con fuentes del Movimiento de Participación Popular (MPP), partido cuyo líder es Mujica y que forma parte de la coalición Frente Amplio, el exmandatario estuvo en el hospital la semana pasada y fue enviado a su casa con suero, pero debió ser internado de regreso porque no pudieron seguir aplicándole la solución, debido a que no le encontraban la vena.

Las fuentes, citadas por el mencionado medio, detallaron que el expresidente tiene problemas en las venas por la vasculitis que padece hace varios años. Se estima que Mujica permanezca hospitalizado al menos 48 horas.

Problema de salud

Mujica, de 89 años, reveló a finales de abril pasado que padecía un tumor maligno en el esófago, lo que llevó a que fuera tratado con radioterapia.

El fin de semana pasado no estuvo en los festejos del Frente Amplio, por el Día del Comité de Base, debido a que su recuperación “le está costando mucho”, indicó su médica personal, Raquel Pannone.

“Se hizo radioterapia y eso le generó algunos síntomas que no está terminando de superar. No es por su enfermedad de base, no es porque tenga ninguna otra complicación. Al contrario, la evolución con respecto al tumor de esófago fue muy buena”, explicó Pannone.

Previamente, Mujica, en una reciente entrevista concedida a The New York Times, aseguró que la radioterapia que recibió para tratar el cáncer esofágico aparentemente funcionó, pero lo dejó “deshecho”.