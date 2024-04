(17 de abril del 2024. El Venezolano).- El reconocido pianista argentino de música clásica, Horacio Lavandera, se embarca en una emocionante gira por Estados Unidos, llevando su talento a escenarios emblemáticos en una serie de presentaciones que prometen deleitar a los amantes de la música de ambos lados del continente.

Lavandera, conocido por su maestría en las teclas y su pasión por fusionar distintos estilos musicales, realizará su debut en Miami el martes 7 de mayo a las 8 pm en la sala Newman Recital Hall de la Universidad de Miami en Coral Gables. Esta actuación marca su primera presentación en la ciudad, una oportunidad esperada tanto por el artista como por su creciente base de seguidores en Estados Unidos.

Los boletos para este evento ya están disponibles para su compra en www.passline.com, brindando a los entusiastas de la música clásica la oportunidad de asegurar su lugar en una noche que promete ser inolvidable.

Anuncios

La gira de Lavandera no se detiene ahí, ya que también incluye una actuación en el legendario Carnegie Hall de Nueva York, programada para el viernes 10 de mayo. Pero antes de su tan esperada actuación en la Gran Manzana, el pianista llevará su arte a Minnesota, con presentaciones el viernes 3 de mayo en la Co-Catedral de St. John the Evangelist en Rochester y el domingo 5 de mayo en la St. Martin’s Lutheran Church and School en Winona.

Lo más destacado de esta gira es el repertorio ecléctico que Lavandera tiene preparado para su audiencia. La selección incluirá obras maestras de Mozart, Beethoven y Mendelssohn, representando la esencia de la música clásica alemana. Pero además, el pianista sorprenderá al público con composiciones de dos figuras emblemáticas de la música argentina y estadounidense: el bandoneonista argentino Dino Saluzzi y el icónico George Gershwin.

Al respecto, Lavandera expresó su entusiasmo por esta oportunidad única de conectar culturas a través de la música: “Estoy muy emocionado ante esta serie de presentaciones porque, como verán, voy a interpretar a grandes autores de la música clásica alemana, pero también a dos compositores paradigmáticos de Argentina y de Estados Unidos como son Saluzzi y Gershwin”.

Este enfoque en la diversidad cultural y la conexión entre diferentes tradiciones musicales es una marca distintiva del arte de Lavandera, quien también es reconocido como productor y director.

Ante su anterior paso por suelo estadounidense, la crítica especializada no ha escatimado en elogios para el talento del pianista argentino. Keith Widyolar, de New York Latin Culture Magazine, comparó la importancia de Lavandera para la música clásica argentina con la de Wynton Marsalis para el jazz estadounidense.

La gira por Estados Unidos de Lavandera promete ser un viaje musical único, donde el virtuoso argentino compartirá su pasión y talento con audiencias ávidas de experimentar la riqueza de la música clásica y su capacidad para unir fronteras y culturas a través de las teclas de un piano.