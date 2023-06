(17 de junio del 2023. El Venezolano).- A millones de hombres mayores se les ha recetado terapia de reemplazo de testosterona para aumentar su deseo sexual y su vitalidad en general. Ahora, un estudio muy esperado muestra que el tratamiento no aumenta el riesgo de eventos cardíacos “importantes”, como ataques cardíacos o muertes relacionadas con el corazón, ni protege al corazón contra ellos.

Es probable que el hallazgo alivie las preocupaciones de que la testosterona suplementaria representa una amenaza cardiovascular potencial, pero los científicos del estudio también advirtieron que los hombres no deben malinterpretar los resultados y tomar testosterona como una forma de restaurar el vigor juvenil.

“Los hombres no deberían usar testosterona para combatir el envejecimiento”, dijo el autor principal del estudio, Steven E. Nissen, director académico del Instituto del Corazón, Vascular y Torácico de la Clínica Cleveland. “No quiero que los médicos hagan un mal uso de nuestro estudio para recetarlo a hombres que simplemente quieren sentirse más jóvenes”.

Testosterona inyectable (Foto: Twitter @ChrisCribComet)

La investigación, conocida como estudio TRAVERSE (Terapia de reemplazo de testosterona para la evaluación de eventos vasculares a largo plazo y la eficacia de ResponSE), se publicó en el New England Journal of Medicine y se presentó simultáneamente en la reunión anual de la Endocrine Society el viernes.

Encontró que la terapia de reemplazo de testosterona no produjo una tasa más alta de “eventos cardíacos adversos importantes”, incluidos ataques cardíacos y muertes relacionadas con el corazón, en hombres de mediana edad y mayores con niveles bajos de testosterona (hipogonadismo) que tenían una enfermedad cardíaca preexistente o un alto riesgo de desarrollarlo.

Los autores enfatizaron que los hombres deben tomar suplementos de testosterona solo cuando sea médicamente necesario, cuando un paciente tiene una deficiencia de testosterona confirmada por un análisis de sangre y síntomas como reducción del vello corporal y facial, pérdida de masa muscular, libido baja, sofocos, falta de concentración, irritabilidad, depresión y adelgazamiento de los huesos, reportó Infobae.

La testosterona, la principal hormona sexual en los hombres, disminuye gradualmente con la edad, alrededor del 1 al 2 por ciento cada año.

Preocupaciones sobre los efectos del corazón

El estudio se realizó en respuesta a las preocupaciones de la Administración de Drogas y Alimentos sobre datos contradictorios sobre los efectos de la testosterona en el corazón, incluido un pequeño estudio que mostró una mayor incidencia de problemas relacionados con el corazón entre los hombres que la tomaban.

Esto llevó a la FDA en 2015 a cambiar la etiqueta de los productos de testosterona, advirtiendo que el uso de testosterona debe limitarse al tratamiento del hipogonadismo, no a los signos del envejecimiento, y advirtiendo del riesgo potencial de enfermedad cardíaca.

La agencia ordenó a los fabricantes de testosterona que patrocinaran un ensayo clínico para determinar si los productos representaban un peligro cardiovascular o de apoplejía para los hombres que los tomaban.

El estudio incluyó a 5.198 hombres de 45 a 80 años con testosterona baja, todos los cuales tenían una enfermedad cardiovascular preexistente o tenían factores de riesgo de enfermedad cardiovascular como hipertensión, diabetes, tabaquismo y enfermedad renal en etapa 3.

Los pacientes fueron asignados al azar para recibir un gel de testosterona diario o un gel de placebo a través de la piel. Los resultados mostraron que después de un promedio de 22 meses de tratamiento, el fármaco no causó más problemas cardíacos importantes que el placebo, dijeron los investigadores.

Un mayor riesgo de fibrilación auricular

Ha habido una proliferación en los últimos años de lo que se conoce como “Centros T” (clínicas antienvejecimiento) donde los médicos dispensan recetas de testosterona, a menudo sin realizar pruebas para detectar una deficiencia

Los que tomaron testosterona, sin embargo, experimentaron una mayor incidencia estadísticamente significativa de fibrilación auricular, un latido cardíaco irregular que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, lesión renal aguda y problemas derivados de coágulos de sangre en las venas. (Las pautas actuales recomiendan que la testosterona se use con precaución en hombres que han tenido coágulos de sangre anteriormente, dijeron los investigadores).

“Esto es una preocupación. No puedo darle a la testosterona un estado de salud completamente limpio”, dijo Nissen. “Puedo decir que no causó los eventos adversos más importantes”, es decir, problemas cardíacos, aunque “causó aumentos en otros eventos de menor gravedad”.

Los resultados probablemente serán un alivio para los hombres preocupados por los efectos del fármaco en el corazón, dijo Robert Eckel, profesor emérito de medicina de la Facultad de medicina de la Universidad de Colorado, con un nombramiento conjunto en endocrinología y cardiología, que no formó parte del estudio. “Sin embargo, aún debemos ser cautelosos al recetarlo debido a estos riesgos inesperados”, dijo Eckel, ex presidente de la American Heart Association.

El estudio no encontró ocurrencias preocupantes de casos de cáncer de próstata en ninguno de los grupos, dijo el autor principal del estudio, Michael Lincoff, vicepresidente de investigación en el Departamento de Medicina Cardiovascular de la Clínica Cleveland, aunque los hombres con cáncer de próstata o antígeno prostático específico (PSA, por sus siglas en inglés) elevado no eran elegibles para el ensayo (el cáncer de próstata está relacionado con las hormonas masculinas, y los medicamentos que bloquean la testosterona se prescriben para ciertos tipos de cáncer de próstata, según la Prostate Cancer Foundation).

En divulgaciones financieras relacionadas con el estudio, tanto Nissen como Lincoff informaron que habían supervisado ensayos clínicos para varias compañías farmacéuticas, incluido un fabricante que produce testosterona.

Un consorcio de fabricantes de testosterona financió el estudio, incluidos AbbVie, Acerus Pharmaceuticals, Endo Pharmaceuticals y Upsher-Smith Laboratories, y fue realizado por el Centro Coordinador de Investigación Clínica de la Clínica Cleveland con el apoyo de una organización de investigación por contrato, Labcorp Drug Development.

Creciente debate sobre la testosterona suplementaria

El tratamiento para la testosterona baja, o “T baja”, ha sido objeto de un debate creciente en los Estados Unidos. La testosterona suplementaria es especialmente controvertida porque muchos hombres la usan para sentirse jóvenes o para desarrollar fuerza y masa muscular. Ha habido una proliferación en los últimos años de lo que se conoce como “Centros T” (clínicas antienvejecimiento) donde los médicos dispensan recetas de testosterona, a menudo sin realizar pruebas para detectar una deficiencia, dijeron los investigadores.

Un estudio publicado en JAMA Internal Medicine mostró que las recetas de terapia con testosterona se triplicaron entre 2001 y 2011 para hombres mayores de 40 años.

“Los hombres quieren sentirse como se sentían entre los 18 y los 25 años, con su desempeño sexual como cuando eran jóvenes”, dijo Nissen. “Algunos hombres lo ven como una fuente potencial de juventud y, desafortunadamente, a veces se comercializa de esa manera. Los hombres quieren sentirse como Arnold Schwarzenegger cuando tenía 25 años. Y esa no es una razón para tomarlo”.

“Los hombres quieren hacer retroceder el reloj”, dijo William Schaffner, profesor de medicina preventiva en el Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, que no formó parte del estudio. “Pero la testosterona baja no es una afección potencialmente mortal. No desea tomar ningún medicamento a menos que exista una posibilidad razonable de que se beneficie de él”.

Beth Abramson, profesora de prevención cardíaca y salud de la mujer en la Universidad de Toronto, también hizo una advertencia. “Como cardiólogos, debemos analizar los beneficios frente a los riesgos, y este estudio nos ayudará a individualizar la terapia para nuestros pacientes”, dijo Abramson, que no participó en el estudio. “Esto no significa que los hombres con testosterona normal deban tomar más”.

El debate sobre la suplementación con testosterona se asemeja a uno anterior de décadas sobre los riesgos y beneficios de la terapia de reemplazo hormonal (TRH) para las mujeres menopáusicas.

Durante años, los médicos recetaron rutinariamente la TRH como terapia preventiva con la esperanza de proteger a las mujeres de las enfermedades del corazón, según estudios observacionales que sugerían un beneficio. En cambio, un importante estudio llamado Women’s Health Initiative encontró que en ciertas mujeres, una combinación de estrógeno y progestina aumentaba el riesgo de cáncer de mama, ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. (Los medicamentos todavía se recomiendan para el tratamiento de los síntomas de la menopausia, incluidos los sofocos).

“Es casi el mismo tipo de historia, ya que hemos estado tratando de modificar la fisiología normal del envejecimiento con hormonas de reemplazo”, dijo Lincoff. “Pero debemos asegurarnos de que no haya consecuencias adversas al hacerlo”.