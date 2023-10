En el contexto del Mes de la Herencia Hispana, el jueves 12 de octubre en el salón multipropósito de la Alcaldía de Doral se realizó el evento Celebrating The Spanish en cuya actividad preescolares de la ciudad recibieron 20 bibliotecas dotadas con cuentos escritos en el idioma español.

Por José Ramón Villalobos a Doral Voice

La actividad contó con la participación del Vice-Alcalde de Doral, Rafael Pineyro, la councilwoman, Maureen Porras, la fundadora de Languages Foundation, Edith Monge Silva, directores de escuelas preescolares de la ciudad y miembros del School Board de la ciudad. Todos unidos con un mismo propósito: contribuir con la preservación del idioma español a través de la dotación de Bibliotecas Hispanas.

“Este evento tiene como base contribuir con la preservación de la lengua materna: el español. El número de hispano-parlantes en el país se va reduciendo cada día, porque en su familia no se conserva el idioma. Hoy es un día para invitar a la comunidad a retomar las raíces hispanas a través del lenguaje. La donación de bibliotecas hispanas es un aporte cultural importante en esa dirección”, dijo en declaraciones a Doral Voice, Edith Monge Silva de Languages Foundation.

El Vice-Alcalde de Doral, Rafael Pineyro acompañó las palabras de Monge: “Estamos aquí reconociendo la importancia del español, un idioma que se ha hecho cada vez más importante en Estados Unidos. Y quiero aprovechar para agredecer a Languages Foundation por implementar esta iniciativa de dotar estas bibliotecas a 20 preescolares de Doral: estoy seguro que este proyecto va a reforzar la importancia del español en los más pequeños”.

Durante el acto, la joven venezolana Daniela Hernández, y los niños Sandra Méndez y Adrián Cabrera, recibieron un diploma de reconocimiento por parte de City Of Doral y Languages Foundation. El evento contó con la participación de Nancy Esquivel, directora y fundadora de Doral Voice y Elsa Delgado, conductora del programa Doral Arts and Beyond de nuestra radio.

DANIELA HERNÁNDEZ: PASIÓN EN MOVIMIENTO

Uno de los momentos más emotivos del evento fue la presentación de la joven venezolana, Daniela Hernández, bailadora de tablao quien por más de 5 minutos transmitió pasión y sentimiento sobre el escenario, en una demostración profesional y muy hispana que cautivó, con su gracia y maestría en el baile del flamenco, a la audiencia.