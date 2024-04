(16 de abril del 2023. El Venezolano).- El actor británico Henry Cavill, protagonistas de películas como “Superman” o “El hombre de acero” (Man of Steel), va a ser padre por primera vez con su pareja, la productora Natalie Viscuso, informan medios estadounidenses.

“Estoy muy emocionado”, dijo la estrella de series como “Los Tudor” (The Tudor) en la presentación de su nueva película “El Ministerio de la Guerra” (The Ministry Of Ungentlemanly Warfare) en Nueva York.

“Estoy muy emocionado por esto. Natalie y yo estamos muy emocionados por esto. Estoy seguro de que verás en nosotros mucha más emoción”, le dijo Cavill, de 40 años, a los reporteros sobre su paternidad.

Cavill y Viscuso hicieron su relación oficial con un mensaje en la red social Instagram en abril de 2021, según la revista “People”.

Cavill llegó a la fama tras interpretar a Supermán en dos filmes de la saga del mítico héroe y también ha participado en películas tan taquilleras como “La liga de la justicia” (Justice League) o “Misión imposible: Fallout” junto a Tom Cruise, reseñó EFE.