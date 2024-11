(11 de noviembre del 2024. El Venezolano).- «HAY QUE IRSE PREPARANDO…!!! ¿PARA QUE?…Muy sencillo, en caso de que Edmundo logre llegar a su juramentacion que yo la veo muy difícil por la forma que están planteando esa transición así mismo, *Edmundo ayer dijo que esta enfermo, y esta preparando su salida del peo que se metió.

Por Ricardo Kesly

El no quiere ser Presidente*, su forma de actuar, se ve a leguas que se quiere ir a cuidar sus devastadoras escandalosas y cochinas *GUACAMAYAS*, y seguir comiendo su helado allá en su balconcito. Pero el punto a tratar es que la *SOCIEDAD CIVIL,* exige que se den los nombres de las personas que lo acompañaran en su gobierno ya que no queremos sorpresas de traidores y corruptos dirigiendo el destino de nuestra destruida Venezuela, si.. tendremos tiempo de poder opinar y decidir quiénes trabajarán a favor de los venezolanos. Es hora de que la sociedad civil tome el toro por los cachos y no una minoría malévola traidora y tremendamente CORRUPTA.

