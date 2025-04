El Presidente de la ONG RESISTENCIA VENENEZOLANA, el activista Gustavo Lainette, anunció que en las próximas horas introducirá ante fiscales y jueces de Miami; Florida, EEUU una demanda penal contra el ganadero venezolano Waldo Rujano Mora, por intento de soborno y por falsificación de supuestos audios con aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Lainette refutó las intenciones del ganadero tachirense Waldo Rujano Mora, quien solicitó al Ministerio Público validar unos supuestos audios mediante los cuales supuestamente le exigían determinada suma en dólares a cambio de no publicar reportajes con falsas acusaciones.

___Yo nunca he hablado con el ganadero Rujano. No lo conozco. Jamás lo he visto. Nunca en mi vida he hablado con él, ni con ningún miembro de su familia. No he sostenido conversaciones de ninguna naturaleza con ese señor. Lo único que hicimos fue publicar en nuestras redes sociales, información pública, que se encuentra en las redes sociales y en decenas de páginas web, donde se mencionan los vínculos del ganadero Rujano y de su familia con un narcotraficante colombiano identificado como el ÑEÑE HERNANDEZ.

Lainette dijo que “tengo información muy precisa de que el ganadero Rujano contrató en Caracas los servicios de una empresa de comunicaciones vinculada a un nefasto personaje del oficialismo, para falsificar unos supuestos audios con INTELIGENCIA ARTIFICIAL. Cómo se sabe, hay decenas de aplicaciones gratuitas, con las que se puede falsificar una supuesta conversación, montando voces que se toman de las redes sociales como Instagram. Tik Tok y Facebook”.

Lainette dijo que “hay dos tribunales en Táchira que aceptaron la denuncia del ganadero Rujano sin ni siquiera investigar los vínculos de este señor con el narcotráfico colombiano. Es increible, que un tipo que aparece fotografiado junto a un NARCOTRAFICANTE COLOMBIANO, acuda al Tribunal Séptimo de Control de Táchira, y allí se abra un expediente bajo el número SP21-P-2025-000044, sin siquiera preguntar al señor Rujano sobre sus negocios con el narcotraficante ÑEÑE HERNANDEZ”

____ Yo quiero preguntar a la Fiscalía 33 del Ministerio Público a cargo de Henry Acero: usted no va a investigar las fotos de Waldo Rujano con el narcotraficante colombiano Ñeñe Hernández? A usted no le preocupa que quien ha hecho la denuncia contra mi sea un ganadero que tiene negocios y se toma fotos con un narcotraficante colombiano?

Lainette dijo que “no hay audios míos ni de ninguna otra persona contra el ganadero Rujano, porque nosotros NUNCA JAMAS HEMOS HABLADO CON ESE SEÑOR NI CON NADIE DE SU FAMILIA. Por el contrario: aprovecho para decir que el ganadero Rujano intentó sobornarme con un emisario que fue a buscarme a mi oficina en Miami. Pronto daremos el nombre de la persona que fue a sobornarme, y también la denunciaremos ante las autoridades de EEUU junto al ganadero Rujano”.

Lainette recordó que un hecho importante que ha pasado desapercibido, y que debe ser destacado, para que se vea FALSEDAD de las denuncias del ganadero Rujano Mora, es que este señor acudió a la Fiscalía Superior de Táchira para denunciar la SUPUESTA extorsión de la que era objeto. Y a las 48 horas de haber recibido tal denuncia, la fiscal superior tachirense, Dora Guerra, solicitó desestimarla. Así quedó reseñado por el Diario oficialista ULTIMAS NOTICIAS.

El presidente de la ONG RESISTENCIA VENEZOLANA, dijo finalmente que en las próximas horas acudirá a las oficinas de HOMELAND SECURITY INVESTIGATIONS (HSI) y la DRUG ENFORCEMENT ADMINISTRATION (DEA) para solicitar una investigación contra las 60 empresas que Rujano y su familia tienen resgistradas en Estados Unidos, las cuales podrían estar incursas en LAVADO DE DINERO producto de sus turbios Negocios con el narcotraficante colombiano ÑEÑE HERNANDEZ.