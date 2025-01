Gustavo Lainette, fundador de la ONG Resistencia Venezolana, anunció la creación de «Comandos Antichavistas» en territorio estadounidense, con el objetivo de identificar y denunciar a los venezolanos que se han enriquecido ilícitamente gracias a “negocios negros” con el régimen de Venezuela.

Fiel a su estilo categórico, Lainette detalló que producto de la operación de estos comandos, denunciarán a individuos y empresas que mantienen vínculos con la dictadura de Maduro, incluyendo empresarios, testaferros, artistas y figuras públicas que “se han robado los fondos y activos de los venezolanos y están llevando una vida de privilegio en Estados Unidos con dinero sucio”.

“La resistencia venezolana en el exterior está unida y no descansará: Ya nos estamos organizando en esta dirección. Los Comandos actuarán en varias comunidades y condados del país para boicotear la vida ciudadana y civil de quienes se han lucrado a expensas de los venezolanos. Denunciaremos a estas personas ante las autoridades estadounidenses para revocar sus visas, incautar sus bienes e investigar la procedencia de sus fondos”, expresó Lainette un En Vivo con periodistas.

Sobre el alcance de esta iniciativa, líder del movimiento Resistencia Venezolana, precisó que se buscará exponer públicamente a los “chavistas de clóset” y presentar informes detallados ante las autoridades competentes de los Estados Unidos, como el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y Seguridad Nacional.

NO HABRÁ IMPUNIDAD

El líder también mencionó que estos comandos iniciarán en los próximos días reuniones para implementar estrategias, realizar protestas públicas y recopilar información que permita evidenciar las actividades ilícitas de los señalados. “Si el régimen en Venezuela continúa oprimiendo a nuestros hermanos, no permitiremos que sus aliados disfruten de impunidad en el exterior. No habrá paz para ellos mientras no haya paz para nuestro pueblo”, agregó.

Esta iniciativa, calificada por Lainette, como una respuesta directa a la operación de represión del régimen chavista dentro de Venezuela y la toma ilegítima del poder de Maduro, busca canalizar la indignación y el sentimiento de resistencia de la diáspora venezolana hacia acciones concretas en el ámbito internacional.

Para más información sobre los Comandos Antichavistas o para unirse a esta causa, se invita a los interesados a contactar a la ONG Resistencia Venezolana a través de los canales oficiales (IG: @resistenciaveof)