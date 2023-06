(22 de junio del 2023. El Venezolano).- Mike Reiss, guionista de ‘Los Simpson’ y expasajero del sumergible Titán, reveló sus temores de seguridad acerca del submarino turístico, desaparecido desde el domingo con cinco ocupantes bajo el Atlántico, y dijo que “no es optimista” sobre la misión en curso para su rescate.

Reiss, que visitó los restos del Titanic el año pasado en el mismo sumergible de la compañía OceanGate Expeditions, dijo que las fallas de comunicación eran comunes, pero pese a ello mantuvo la calma dentro del submarino, de 6,7 metros de largo, e incluso durmió un poco durante el descenso, que duró alrededor de 2,5 horas, recoge el New York Post.

“He realizado tres inmersiones diferentes con esta compañía y cada vez hubo problemas de comunicación”, contó, agregando que “estás a merced del clima“.

Reiss aseguró que a pesar de que la expedición es una “hermosa experiencia“, cuando realizó la inmersión sabía que había mucho en juego y que en cualquier momento podía ocurrir una catástrofe. Además, detalló que tuvo que firmar de antemano una declaración de exención de responsabilidad que mencionaba tres veces la muerte en la primera página.

“Esta es una nueva tecnología, y están aprendiendo mucho sobre la marcha, pero [la comunicación] es probablemente el eslabón más débil de la cadena, y creo que en dos de los tres casos en los que estuve allí pudieron volver a establecer comunicación, pero esa parece ser la parte más difícil de esto”.

Durante su descenso al Titanic, realizado en julio del año pasado, Reiss dijo que estuvieron perdidos durante casi tres horas “buscando a ciegas” el sitio del naufragio a 3,8 kilómetros debajo de la superficie del mar. Solo 20 minutos antes de que comenzaran su ascensión, “tropezaron” con la proa del barco hundido, dejándoles el tiempo suficiente para tomar solo algunas fotos.

“Esta es una embarcación pequeña en un océano muy grande y creo que será difícil encontrarla. E incluso si se encuentra, es una embarcación que fue construida para ir a lugares a los que ningún otra embarcación puede llegar, así que, si están atrapados allí, no veo la manera de alcanzarlos o rescatarlos a tiempo”, afirmó.

“Resignación silenciosa”

Otra de las preocupaciones de Reiss es la forma en la que el sumergible regresa a la superficie. “El único elemento aterrador de todo el viaje es la idea de que para volver a subir, empujan una palanca que libera unos pesos de plomo”, explicó, agregando que “los pesos se caen y luego suben a la superficie como un corcho“.

En este sentido, comentó que si la palanca no funciona, no tenía idea de cuál sería el plan de contingencia. “Obviamente, no puedes salir del submarino y hacerlo manualmente”.

Por otro lado, comentó que el viaje en el submarino es agradable y tranquilo, por lo que cree que los cinco tripulantes a bordo no entrarán en pánico.

“Sé que suena muy siniestro, pero he estado en ese lugar y tengo la sensación de que a bordo de esa embarcación en este momento hay una sensación de calma, tal vez una energía enfocada y resignación silenciosa. Así es como me sentí. Estás más o menos a gusto con todo y en paz con los peligros en juego”, expresó.

Reiss detalló que realizó el viaje por su esposa, que tenía en su lista de deseos ver los restos del Titanic, pero ella dio positivo por covid-19 y tuvo que quedarse atrás.

“Le di un beso de despedida sabiendo que esa podría ser la última vez que la vería”, dijo.