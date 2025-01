(15 de enero del 2025. El Venezolano).- Pasó el 10 de enero y todo continuó igual, la única diferencia es que hay más presos políticos, y que Maduro arrancó un nuevo periodo presidencial… la desesperanza va apoderándose de los corazones de los venezolanos, en especial de quienes siguen luchando dentro de Venezuela.

Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia (PJ), señaló la noche de este martes 14 de enero que el plan de la oposición mayoritaria, liderado por María Corina Machado y previsto para el pasado viernes 10, no se cumplió porque no lograron reunir masas y los militares no respondieron al llamado.

“Nosotros diseñamos un plan, y ese plan lamentablemente no se pudo cumplir por razones vinculadas con el mundo militar, por razones vinculadas a la cantidad de personas que asistió”. El dirigente opositor explicó que en caso de lograr una concentración “muy masiva”, el plan era superar “represión” y trasladarse a lugares “más retadores”, destaca La Verdad.

“Si hubiéramos logrado una presencia muy masiva, nosotros hubiéramos ido a más, porque eso era lo que estaba previsto. Nosotros convocamos en sitios seguros, y la idea era que si había una gran cantidad de gente de esos sitios seguros superada la represión íbamos a sitios más retadores. Todo eso estaba previsto”, detalló el político zuliano.

Pese a que la estrategia del 10 de enero no se cumplió a cabalidad, Guanipa expresó su respeto y admiración por los venezolanos que salieron a las calles a pesar de la “presión, de la represión, de toda la persecución”. “Salieron miles y decenas de miles de personas a las calles porque yo las vi, sabiendo que salir a la calle es un riesgo para la vida o para la libertad, pero al final no lo logramos, tenemos que continuar”, admitió.