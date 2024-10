(24 de octubre del 2024. El Venezolano).- El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa rechazó las acusaciones que el ministro de Interior y de Justicia, Diosdado Cabello, hizo en su contra y en las que lo señaló de recibir dinero de la alcaldía de Maracaibo para realizar actos políticos y financiar las protestas poselectorales.

Guanipa refutó los señalamientos este 23 de octubre. Desestimó los videos que mostró el titular de la cartera ministerial en el que aparecía Pedro Guanipa, exdirector de Despacho de la alcaldía y hermano del dirigente, reconociendo el financiamiento que se le hacía a las actividades políticas de su pariente.

Juan Pablo Guanipa aseveró que las declaraciones de su hermano fueron obtenidas por coacción. «Se me pone como cabecilla de una estructura de la cual jamás he formado parte porque simplemente no existe», aseguró Guanipa a través de un video en X. Recordó que la «coacción» invalida el testimonio de su hermano Pedro Guanipa.

Anuncios

Sostuvo que la administración de Maduro está en «una vorágine represiva nunca antes vista en la historia» del país. Destacó que ahora busca cualquier método para amedrentar a los venezolanos que están «resistiendo el descarado robo electoral» de las presidenciales, reportó Tal Cual.

Agregó que la acusación forma parte de la estrategia de Ejecutivo de distraer con «falsas acusaciones a diestra y siniestra» el objetivo de «lograr que se respete la soberanía popular».

«Pretenden desmoralizarnos para que bajemos la guardia y cedamos en la lucha que libramos por la democracia y la liberación de Venezuela. Pero nuestra única opción es seguir», sostuvo.

Tras las presidenciales, se desataron protestas en el país por la denuncia de «fraude» del resultado electoral, lo que derivó en una crisis en la que más de 2.400 personas fueron detenidas.

En el video mostrado por Cabello, el exdirector de Despacho detalló que la alcaldía de Maracaibo destinaba a Guanipa unos seis mil dólares mensuales. Agregó que el ayuntamiento también dirigió recursos del municipio para actividades de campaña de Edmundo González Urrutia, por hasta 50.000 dólares.