(01 de octubre del 2024. El Venezolano).- El grupo Madres Contra el Abuso de Medicamentos Recetados se une a 27 grupos nacionales para pedir a los gobernadores que hagan más para proteger a los estadounidenses de la adicción y la sobredosis de opioides.

El grupo envió una carta al gobernador Ron DeSantis y a los gobernadores de otros 18 estados pidiendo más acciones sobre la crisis de opioides sintéticos del país. Estas drogas que se venden en las calles y en el mercado negro pueden contener dosis letales de fentanilo, lo que provoca sobredosis en todo Estados Unidos. En Florida, siete de cada 10 pastillas incautadas por la Agencia Antidrogas (DEA) contenían dosis letales de fentanilo, según la fiscal general Ashley Moody .

En la primera mitad de 2023, más de 7.000 personas murieron como resultado de sobredosis en Florida, según NBC 6 South Florida , que informó sobre una conferencia de prensa que Moody dio sobre el tema la semana pasada.

Los grupos piden a los gobernadores cinco acciones: mejorar el acceso y la innovación en los agentes para revertir las sobredosis; destinar fondos a la respuesta y las subvenciones a los opioides; recopilar datos prácticos sobre los casos de sobredosis; apoyar a los socorristas y participar en iniciativas de concientización y educación.

“Sin los recursos más eficaces, más estadounidenses morirán innecesariamente a causa del fentanilo”, se lee en la carta de los grupos. “Necesitamos equipar a las comunidades para que respondan y pedir a nuestros gobernadores y a todos los funcionarios electos que actúen ahora para garantizar que se utilicen todas las herramientas disponibles para combatir la sobredosis de fentanilo y la epidemia de opioides”.

Los grupos citaron datos del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas que indican que más de 200 personas mueren cada día en Estados Unidos por el consumo de opioides sintéticos, como el fentanilo.

“Las sobredosis de opioides no conocen límites y a menudo afectan a los más vulnerables”, escribieron los grupos. “La mayor letalidad de los opioides sintéticos exacerba estos peligros y el costo de vidas es enorme.

Además, la carta cita hallazgos de la DEA de que las intoxicaciones por drogas, incluso por sustancias ocultas como el fentanilo, son la principal causa de muerte de estadounidenses de entre 18 y 45 años.

“A menudo se esconde en medicamentos recetados falsificados como Adderall, Xanax y Oxycontin, y es tan letal que sólo dos miligramos, el tamaño de la punta de un lápiz, pueden matar”, dice la carta. “De hecho, el fentanilo es 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más potente que la morfina”.

En concreto, el grupo pide que se establezcan políticas a nivel estatal “para permitir el acceso a todos los agentes de reversión”. Los líderes también piden que los estados implementen fondos adicionales y mejoren la transparencia de los fondos existentes para la capacitación laboral, el tratamiento, la intervención temprana y las iniciativas de apoyo a la vivienda y la recuperación.

Los grupos quieren que los estados recopilen datos sólidos sobre los incidentes relacionados con los opioides y las sobredosis “para comprender con precisión el alcance de la epidemia en evolución para que puedan implementar las soluciones políticas más efectivas”.

La carta también pide una mejor formación y herramientas para los socorristas que prestan atención inmediata a quienes sufren abuso o sobredosis de opioides, y modernizar la educación en torno a las sobredosis de drogas. Eso incluye actualizar el lenguaje para apoyar mejor los esfuerzos de prevención, como términos como “intoxicaciones” para reducir el estigma y referirse de manera más consistente a los medicamentos como “fármacos recetados falsificados”.

Mothers Against Prescription Drug Abuse fue fundada en 2011 por Janet Janes , una madre cuyo hijo, Christopher , sucumbió a una sobredosis. La organización se centra en la prevención, la educación y la reducción del estigma, señalando que la adicción no es una elección ni un defecto moral.

Otros firmantes de la carta incluyen Addiction Professionals of North Carolina; Arrive Alive California; Caregiver Action Network; DAP Health; Dreams for Change; Drug Epidemic Memorial Wall; Facing Fentanyl; Families Against Fentanyl; Friends of Recovery New York; International Certification and Reciprocity Consortium; Kelsie’s Cause; Liver Coalition of San Diego; Lost Voices of Fentanyl; National Behavioral Health Association of Providers; National Safety Council; Overdose Lifeline; Overtaken; PainScript; Rehabilitation and Community Providers Association; Shatterproof; The Resilient Journey; TrueNorth Wellness Services; Voices for Awareness Foundation; VOID; y Will Bright Foundation.