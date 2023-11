(08 de noviembre del 2023. El Venezolano).- De inicios austeros en el cine independiente a ser una de las directoras favoritas de los grandes estudios, Greta Gerwig ha escalado rápidamente en la industria desde su debut con Lady Bird (2017), que consiguió cinco nominaciones al Óscar entre decenas de reconocimientos; Mujercitas, su transposición de la célebre novela de Louisa May Alcott, ganó un premio de la Academia de Hollywood; y ni qué hablar del éxito de taquilla que supuso Barbie. Pero incluso dentro del mainstream, supo mantener su fidelidad artística, imprimiendo su ya reconocida impronta feminista. ¿Sucederá lo mismo con Las crónicas de Narnia (The Chronicles of Narnia)? La incógnita se resolverá en 2024, año en el que empezará la producción de la nueva adaptación de Netflix.

La serie de libros creada por C. S. Lewis, es conocida por su cautivadora mitología y alegorías cristianas, centrándose en las aventuras de los hermanos Pevensie en el mágico mundo de Narnia, donde se unen al león Aslan para luchar contra fuerzas oscuras. Estos han sido objeto de diversas adaptaciones, la más popular de ellas distribuida por Disney y estrenada en 2005, El león, la bruja y el armario. Sin embargo pese a sus planes para una cuarta película, los derechos expiraron en 2018, permitiendo a la “N” roja tomar la batuta de la saga.

Netflix intentará crear su propia gran historia de fantasía con “Las crónicas de Narnia”, compitiendo con “Los anillos de poder” de Prime Video y “Juego de tronos” de HBO. (Créditos: Disney+)

¿Apuesta arriesgada?

El acuerdo con la CS Lewis Company marcó un hito para la plataforma de streaming, que se comprometió a llevar a cabo al menos dos títulos bajo la dirección de Gerwig. “Ni siquiera he empezado a entenderlo, pero me da mucho miedo, y eso me parece un buen punto de partida. Creo que cuando siento temor, siempre es una buena señal”, dijo la cineasta en una pasada conversación con Inside, aludiendo al proyecto, reportó Infobae.

Matthew Aldrich (co-guionista de la galardonada Coco), fue designado como el “arquitecto creativo” para supervisar el desarrollo, mientras que Mark Gordon, Douglas Gresham y Vincent Sieber fueron anunciados como productores de la franquicia que será desarrollada.

HBO Max adaptará la exitosa saga de J.K. Rowling a ritmo de un libro por temporada. (Créditos: HBO Max)

A diferencia de otras franquicias populares como Harry Potter y Percy Jackson, que tras su desempeño mixto en taquilla han optado por reiniciarse como adaptaciones televisivas, Netflix está apostando por el camino cinematográfico con Las crónicas de Narnia, representando un paso importante para fortalecer su posición en la producción de blockbusters.

Las tres películas que se lanzaron entre 2005 y 2010 se pueden ver actualmente en Disney+.