(20 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El Gobierno de Perú denunció ante la Fiscalía de la Nación a las personas que se burlaron de la muerte del estadounidense George Floyd, en una fiesta celebrada en el país latinoamericano, por “conductas racistas hacia el colectivo afrodescendiente”.

En un comunicado, publicado por el Ministerio de Cultura, se rechazó “rotundamente los actos racistas realizados por un grupo de estudiantes universitarios de la Universidad Pontificia Católica del Perú (PUCP)”.

l escándalo se desató cuando el lunes se hizo viral un video en el que se aprecia al cumpleañero sostener una torta con la foto de Floyd y corear con otros asistentes la frase “I can’t breathe” (“No puedo respirar”, en inglés), mientras suena la canción ‘Breathe’, de Pink Floyd.

Racismo y violencia en EE.UU.

En mayo de 2020, Floyd falleció en Minneapolis (Minnesota) entre ruegos por una asfixia. “Me duele el estómago. Me duele el cuello. Me duele todo, necesito agua o algo. Por favor. Por favor. No puedo respirar”, fueron sus últimas palabras, mientras el agente Derek Chauvin mantenía su rodilla apretando el cuello del ciudadano en el suelo.

Ante esto, el Ministerio de Cultura solicitó a la PUCP una célere sanción a los responsables, que hasta ahora no se ha informado. En un texto oficial, la universidad repudió lo sucedido e indicó que la discriminación “se considera una falta grave” en su normativa interna.

En tanto, el jueves el estudio de abogados Miró Quesada & Miranda anunció que ha separado, “de forma inmediata y definitiva”, a dos de los jóvenes implicados que realizaban prácticas profesionales en la firma.