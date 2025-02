Con base en la diplomacia moderna: Para muchos, negociar es lo mismo que reconocer.

No necesariamente. En la diplomacia moderna, negociar y reconocer son conceptos relacionados, pero no son lo mismo.

Negociar implica un proceso de diálogo entre dos o más partes con el fin de alcanzar un acuerdo o resolver una disputa. La negociación puede darse sin que haya un reconocimiento formal entre las partes, especialmente en conflictos internacionales donde una nación o grupo no es reconocido oficialmente por la otra parte, pero aun así se entablan conversaciones para alcanzar ciertos objetivos.

implica un proceso de diálogo entre dos o más partes con el fin de alcanzar un acuerdo o resolver una disputa. La negociación puede darse sin que haya un reconocimiento formal entre las partes, especialmente en conflictos internacionales donde una nación o grupo no es reconocido oficialmente por la otra parte, pero aun así se entablan conversaciones para alcanzar ciertos objetivos. Reconocer, en términos diplomáticos, significa aceptar oficialmente la legitimidad o existencia de un gobierno, un territorio o una entidad política. El reconocimiento puede ser de facto (en la práctica) o de jure (legalmente).

Un ejemplo claro es el caso de las relaciones entre Estados que no se reconocen mutuamente pero negocian temas específicos, como ocurre con China y Taiwán, o Estados Unidos e Irán. Pueden negociar acuerdos comerciales, de seguridad o humanitarios sin que esto implique un reconocimiento diplomático formal.

En conclusión, negociar no siempre implica reconocer, aunque en algunos casos, la negociación puede ser un paso hacia el reconocimiento.



En el caso de la negociación entre un representante de Trump y su visita a Venezuela para negociar la salida de presos estadounidenses que podemos decir?



La reciente visita de Richard Grenell, enviado especial del presidente Donald Trump, a Caracas para negociar la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela, es un ejemplo de cómo la negociación no implica necesariamente un reconocimiento diplomático formal. A pesar de que Estados Unidos no reconoce oficialmente al gobierno de Nicolás Maduro, esta reunión se llevó a cabo con el objetivo de abordar asuntos específicos, como la liberación de prisioneros y la aceptación de deportados venezolanos desde Estados Unidos.



El gobierno de Trump ha enfatizado que este encuentro no supone un reconocimiento de la legitimidad de Maduro como presidente.

Este caso ilustra cómo, en la diplomacia moderna, es posible entablar negociaciones para resolver cuestiones puntuales sin que ello implique un reconocimiento oficial del gobierno con el que se negocia.

Anuncios

Marco Rubio y los amigos de la oposición venezolana en Miami

En el caso de Venezuela, por los momentos Marco Rubio es simplemente un invitado. Por encima de él y por razones obvias, estará primero Richard Grenell, quién es del entorno inmediato de Donald Trump y además comparte para información de mis lectores, muchos intereses comunes con Jorge Rodríguez.

Por eso la sonrisa del hombre del primer anillo de Nicolás. Atrás quedó el discurso “antigringo”, “antiyanque”.

Obvio, Grenell y Rodríguez forman parte de una familia con vínculos mundiales que para sorpresa de muchos, todos se conocen y están muy bien organizados. No estoy hablando de los Rosacruz por si acaso a alguien se le ocurre vincularlos.

Desde que Grenell estaba en Alemania hizo pública su definición.

De hecho preocupa la contradicción pública entre el Secretario de Estado Marco Rubio y Kristi Noem. Según está última y haciendo uso de lo expresado por el propio Trump en su campaña y en su ejercicio de gobierno “Venezuela ha mejorado en seguridad, etc” y por ello no hay razones para renovar el TPS, amén de los aditivos que ha aportado la delincuencia del famoso grupo “El Tren de Aragua”, mientras Marco Rubio recientemente en Costa Rica dijo todo lo contrario y calificó el gobierno de Maduro como “inhumano”.

Yo no sé quién ganará esta pelea, lo que sí sé es que en esa batalla los heridos y las bajas son miles y miles de venezolanos que se vinieron a Estados Unidos buscando el “sueño americano” y pronto volverán a despertar con la “pesadilla chavista”.

Doloroso decirlo. Lo obvió es que Donald Trump si quiere cumplir su promesa de bajar la inmigración hacía Estados Unidos, en especial la venezolana que ha sido la que más ha aumentado en los últimos años, no puede seguir contribuyendo al deterioro de los que gobiernan en Venezuela.

Su gobierno no puede seguir ofreciendo excusas para irse de Venezuela y que el problema fronterizo continúe.

Como sumatoria el escándalo de los recursos de la USAID, aún está por definirse pero eso será tema de otro artículo.

Cae unos caen todos

Caso USAID y beneficiarios venezolanos

Algunas figuras mediáticas, medios, influencers, periodistas, emprenden campaña para vender la idea que investigar lo de USAID es hacerle juego al chavismo.

Simple: Muchos recibieron beneficios injustificados y de allí su temor de que su nombre aparezca.

Investigar y denunciar lo sucedido con los aportes de la USAID al gobierno interino de Guaidó y su entorno, no es hacerle el juego al chavismo sino castigar la corrupcion Caiga Quien Caiga. Porque los opositores no solo somos diferentes al chavismo sino mejores…¿O no?.

El gobierno de Trump como debe ser está investigando todo lo que tiene que ver con los recursos utilizados.

Si el equipo que rodeo el interinato nada tiene que ver, no tiene nada que temer, más bien deben pedir que se aclare.

NI ESTÁN TODOS LOS QUE SON NI SON TODOS LOS QUE ESTÁN

Del resultado de las averiguaciones hablaremos, intentamos ser lo más imparciales posible aunque no es fácil.

Los aportes son evidentemente groseros. Allí aparecen implicados medios y periodistas de Miami por cantidades exorbitantes. Los mismos que tienen años anunciando lo que nunca ocurre y a favor de un determinado sector de la oposición.

También hay ONG muy respetables de mi parte, defensoras de derechos humanos, de asistencia legal a presos políticos, entre otras igualmente por cantidades que sorprenden.

¿QUIÉNES SON?

Suscribo lo dicho por la cuenta “Las verdades de Eleazar”: “El ex boina verde que planificó la operación Gedeón, Jordan Goudreau, pide que se investigue a@leopoldolopez,@jguaido y@LesterToledo por los fondos de USAID. Asegura que tiene «conversaciones interesantes con Toledo» y que anteriormente la CIA, el FBI y Biden lo protegieron, pero ahora acaba de empezar la verdadera investigación. Toda la verdad debe salir a la luz pública y los corruptos deben ir a la cárcel, llámense como se llamen”.

Y muchos dirigentes regionales de VP en especial del Zulia tienen la soga en el cuello y el dinero en los bancos o en cripto-monedas.

Pregunta para María Corina: Fue bueno participar en las elecciones pasadas, a pesar de que se sabía lo que iba a ocurrir. Y ahora resulta que si es malo. ¿Entonces?

¿Por qué, antes de escuchar a la líder María Corina Machado que no sufre ni padece lo de venezolano de a pie, le preguntamos al pueblo? Por ejemplo:

¿Está de acuerdo en entregar los espacios a un chavista?

¿Prefiere luchar como el 28Jul aun a riesgo de lo que suceda?

Ir a votar es reafirmar el triunfo del 28Jul y si se las roban, el chavismo seguirá definiendo su rostro ante el mundo.

Yo desde el exterior puedo estar de acuerdo que no se participe. El que está en Venezuela tiene otros elementos a evaluar, sobre todo que no hay fecha ni plan inmediato para cambiar la realidad nacional.

EN EL CONGRESO DEL PSUV se demostró que este partido es consecuente con su manera de gobernar y en consecuencia para nada se consulta a la base ni a los dirigentes. Todo lo decide un “petir comité”.

Una cámara recorría las distintas plenarias para grabar y fiscalizar a los que levantaban la mano cuando se preguntaba por ejemplo: ¿Están de acuerdo con que Nicolás decida el candidato x?.

El que no levantaba el brazo era requerido inmediatamente. Ameliach lo hizo con el ex alcalde Willy Casanova en una de las consultas y este no tuvo más que decir que “estaba de acuerdo”.

TRES BLOQUES de la oposición se enfrentarán en las elecciones a Gobernador y otro, probablemente el mayoritario jugará a la abstención.

Bloque A Oposición con UNT a la cabeza, Fuerza para el Cambio, Fuerza Vecinal, entre otros.

Bloque B: AD, COPEI, PRIMERO JUSTICIA, los judicializados y que llegaron allí por arreglo con el chavismo.

Bloque C: María Corina como líder llamando a la abstención con Vente, Voluntad Popular y Primero Justicia radical con Juan Pablo Guanipa a la cabeza.

ALERTA

Nicolás Maduro en la Reforma Constitucional volverá a insistir en despojar a los padres de la patria potestad sobre sus hijos.

Una comisión intenta convencerle de lo contrario.

La intención es crear mecanismos como los circuitos comunales, donde ellos puedan mantener el control del país, mínimo 30 años más.

También insistirán en la reforma del sistema educativo y sus programas para continuar “lavando el cerebro de la juventud” y someter la propiedad privada a la decisión de las “comunas”.

Lo peor. La reforma será aprobada por el parlamento sin consulta popular, aunque con este CNE es lo mismo.

Se me acabó el papel…

Estamos en youtube, X, Instagram, Tiktok, Facebook y Clapper como @angelmonagas

Decimos lo que pocos se atreven a decir, solo la verdad y nada más que la verdad.

https://www.youtube.com/@caigaquiencaigasincensura/streams