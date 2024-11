Caiga Quien Caiga

Hemos venido analizando el resultado de las recientes elecciones de los Estados Unidos, no como un enfrentamiento entre partidos, sino como el resultado de la penetración de un liderazgo en la población llamado Donald Trump.

Rompiendo todas las previsiones ganó los siete estados prioritarios, calificados como bisagras para abrir las puertas del triunfo a la presidencia de la nación y además logró por primera vez en 20 años el voto popular para los republicanos.

Donald Trump influyó en casi todos los grupos demográficos en todo el territorio estadounidense.

En su regreso por una segunda oportunidad, Trump rompió todos los pronósticos.

Los demócratas a mi juicio muy torpemente, lanzaron una feroz campaña legal en su contra que lo afectó de manera personal por una parte y por la otra, lejos de restarle le sumó más seguidores.

Esos ataques vinieron de ambos partidos, porque la campaña interna también fue una demostración de la ferocidad con que fue atacado.

Lo acusaron y condenaron. Los calificativos de autoritario, dictatorial y hasta la comparación con Adolf Hitler, lejos de amilanar, lo catapultaron en la preferencia electoral. Esto sin obviar el atentado en su contra, que según muchos expertos mostró la negligencia del servicio secreto que lo custodiaba.

Trump desespero a sus enemigos pero nunca pudieron detenerlo.

Ganó y muy bien. Tiene el deber de gobernar y cumplir su agenda, por la que votaron sus electores.

El Portaaviones

Trump se acerca más al concepto de líder latinoamericano por tener dos características fundamentales:

O lo quieren, o lo odian. No hay medias tintas. Las personas como él no son agua tibia.

En las campañas políticas, aunque hay la representación de un partido, siempre la figura de un candidato como un portaaviones militar lleva a otros, los transporta. Si el candidato gana esto facilita el triunfo de los que lleva en su plataforma.

En Venezuela lo vivimos con Chávez, cuándo a través de una figura apodada el Kino ganó la asamblea nacional constituyente y luego la asamblea nacional, gobernaciones, etc.

Llegaron al poder personas sin ninguna capacidad en muchísimos casos y sin ninguna formación. Recuerdo que en el Estado Lara, el chofer o el guardaespaldas de un diputado le ganó la elección.

Evidentemente no gana el candidato en cuestión sino el portaaviones que lo llevó como fue Chávez.

Si Chávez no aparece ninguno de los que hoy gobiernan por el PSUV, hubiesen llegado al poder.

En el caso de Trump, también llevó a los republicanos a tener la mayoría en ambas Cámaras: Cámara de Representantes y el Senado.

El partido Republicano mantuvo la Cámara de Representantes no obstante la creencia popular y los pronósticos de que la perderían y recuperaron el Senado de Estados Unidos luego del resultado para los demócratas de cuatro escaños menos.

¿Pero quién ganó, quién perdió?

Para mi es muy simple. Ganó Trump y tras él arrastró a los candidatos republicanos.

Ni el Presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson, ni el líder republicano saliente el senador Mitch McConnel por el Estado de Kentucky, ni nadie más logró ese objetivo.

La imagen, el verbo, el liderazgo de Trump se impuso. Arrolló a propios y extraños.

Una situación bien difícil deberá enfrentar el presidente electo y ya lo estamos observando en diversos comentarios expresados a través de varias fuentes que cubren la política en este país:

¿Se acostumbraran o aceptaran este papel de segundón los líderes republicanos? Yo no lo creo.

Vale la pena leer a la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia, quien en una publicación muy interesante en las redes sociales, analiza el enigma que ahora enfrentan los militantes del partido del elefante:

“Los republicanos lo han perdido todo en varias contiendas reñidas para la Cámara de Representantes. En el segundo distrito de Maine, el segundo distrito de Nuevo México, el séptimo distrito de Virginia y muchos, muchos, muchos más, los republicanos probablemente deberían haber ganado, pero no lo hicieron. Si bien todavía no tenemos datos de los resultados presidenciales hasta el distrito del Congreso, estoy bastante segura de que es muy probable que Trump haya superado a los republicanos del Congreso en TODOS estos distritos en disputa y más…”.

“Contamos con datos de cada estado y Trump definitivamente superó a los candidatos republicanos al Senado en todos los estados en disputa. De hecho, mientras que los senadores electos Bernie Moreno de Ohio y Tim Sheehy de Montana casi con certeza iban a ganar independientemente del resultado de la carrera presidencial, y el senador electo Jim Justice de West Virginia definitivamente iba a ganar de todos modos (lo que le daría al Partido Republicano una mayoría en el Senado), en los otros estados en disputa la única otra victoria que tiene el Partido Republicano es con el senador electo David McCormick en Pensilvania. McCormick SÓLO va a ser Senador gracias a Trump: Trump lo llevó hasta la meta allí”.

“En otros estados en disputa, como Michigan, Wisconsin, Nevada y Arizona, los candidatos republicanos al Senado tuvieron un desempeño inferior al de Trump y no alcanzaron las expectativas. Algunos de ellos se acercaron lo suficiente a Trump en los temas, y otros tenían varios problemas que no valía la pena volver a litigar en este momento. Pero el hecho es que Trump ganó en todos esos estados, y los republicanos en las contiendas de menor rango no lo hicieron”.

Para los republicanos recordar quien los llevó a la victoria podría ser una tragedia.

Trump logró avances desafiando límites demográficos y geográficos de antaño, que podrían consolidar al Partido Republicano en el futuro si el partido abraza plenamente a Trump y lo que él representa, o podrían desperdiciarse para siempre si los republicanos la arruinan como lo han hecho en el pasado.

Para ilustrar este punto, la representante Alexandria Ocasio-Cortez (demócrata por Nueva York) realizó un interesante experimento en las redes sociales en el que preguntó a los seguidores que votaron por ella y por Trump por qué lo hicieron:

Estas respuestas no son científicas, por supuesto, y la representante en cuestión definitivamente está seleccionando cuidadosamente lo que publicó. Pero, no obstante, las selecciones describen un panorama interesante y deberían enseñarles una lección a los republicanos.

Veamos si cometen errores o si lo hacen bien. El tiempo lo dirá.

Lo cierto hasta ahora es que Trump rebasa los límites de alcance del partido Republicano. Eso no gusta a muchos aunque es una realidad.

Romper el establishment y plantear el propio es cuesta arriba, es prematuro anunciar cuándo aún no ha comenzado la etapa más difícil de una campaña como lo es gobernar.

En ese tema no cesan los rumores y situaciones difíciles.

Algunos demócratas, quizá dolidos por la derrota, quizá acertados por su olfato político, señalan que a Marco Rubio lo puso Trump para matarlo (políticamente hablando).

Al año lo saca, porque comenzó mal hablando de la Fuerza. Luego no puede ser de nuevo senador porque debe esperar cuatro (4) años hasta el 2029 y gobernador tampoco, porque De Santis busca la reelección.

El senado lo maneja una mayoría que no es la de Trump aunque en este momento guarda silencio.

Y además Lara Trump, nuera del Presidente electo, responde a los pedidos para que el gobernador Ron DeSantis la nombre como senadora de Florida para ocupar el puesto de Marco Rubio.

Al respecto ella comentó: “Si puedo servir, me encantaría servir a la gente de Florida… Realmente creo que tener esa oportunidad sería increíble”.

De la lectura de la prensa y de algunos analistas se establece que “el presidente electo Donald Trump ha preparado el escenario para polémicas batallas de confirmación en el Senado sobre algunos de sus candidatos para puestos de gabinete, incluyendo Matt Gaetz para fiscal general.

Gaetz, un republicano de Florida que renunció al Congreso el miércoles, ha estado bajo investigación por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por acusaciones de mala conducta sexual, uso ilegal de drogas y aceptación de regalos indebidos.

Gaetz está entre una serie de nominados planeados por Trump desde que ganó la presidencia la semana pasada”.

Al renunciar se cierra el expediente pero el peligro no cesa, sobre todo para quien ocupará uno de los puestos más importantes.

¿Los Estados Unidos tendrá un presidente que ha sido condenado y también tendrá un Fiscal General en esas condiciones? Respuestas interesantes seguramente habrá.

En ambos partidos los legisladores no salen de su asombro por esta nominación a un cargo tan importante como el Fiscal General de la nación.

Igual reacción con la designación de Pete Hegseth, presentador de Fox News y veterano del Ejército como secretario de Defensa.

Una cosa es hablar de la guerra, de las armas, otra cosa es dirigir, administrar, diseñar políticas en el ámbito de la defensa y el ataque de una nación famosa por tener el mejor ejército del mundo.

Coloca a Robert Kennedy, como secretario de salud pública sin ser médico ni especialista en el área de administración de salud. Además de ser un férreo atacante del sistema de vacunas.

Las acciones de varias farmacéuticas se han venido al piso y eso tendrá más temprano que tarde repercusiones políticas para el Presidente Trump.

Los expertos en salud pública y el sector farmacéutico palidecieron con la nominación en cuestión.

Señala The Washington Post acertadamente “Al elegir a Kennedy, que no tiene ningún título en medicina ni en salud pública, Trump está proponiendo nuevamente el tipo de decisión provocativa sobre la dotación de personal que subraya su deseo declarado de romper las normas de Washington”.

Definitivamente, son muy poco ortodoxas muchas de sus designaciones y prácticamente está retando al senado a contrariar sus nominación.

Por el momento no creo que el partido gobernante caiga en esa trampa.

¿O será que Trump está convencido que él no necesita del partido republicano para gobernar?

El juego inicia.

En todo caso, Trump llegó para romper paradigmas, para imponer cambios y promover una nueva cultura política incluido el partido que le sirvió de plataforma, a menos que el plan sea otro.

Todos los que residimos en este país, queremos que sea para bien.

Cae uno caen todos

Interesante análisis de Andy Salandy a través de su cuenta en instagram.

El revisa las señales emitidas por sus gesticulaciones Cilia Flores durante la intervención de Nicolás Maduro.

Según el analista Cilia Flores se sintió aludida y el magistralmente nos lo explica:

“Durante la intervención de Nicolás Maduro, en la que mencionó los “egos” que traicionaron a Chávez, hubo varias señales de lenguaje no verbal en su esposa, Cilia Flores, que podrían indicar que se sintió identificada con el tema.

Cuando Maduro dijo: “Cuántos egos traicionaron a Chávez”, Cilia comenzó a hacer pequeños movimientos circulares con su boca. Según la neuro-oratoria, estos gestos son indicativos de que la persona se siente aludida o tocada por lo que escucha.

Otro momento relevante fue cuando Cilia giró su mirada hacia Maduro con los ojos hacia abajo, lo que en el lenguaje no verbal puede interpretarse como un intento de silenciar o desaprobar lo que está escuchando.

Al oír la frase: “¿Dónde están los egos?”, Cilia realizó una micro sonrisa. Este tipo de expresión, que mezcla burla y aceptación, es ampliamente conocida en el lenguaje no verbal.

Finalmente, cuando Maduro pronunció: “Traicionaron a Chávez”, Cilia hizo un leve movimiento con su pecho y cuerpo, lo cual, según la neuro oratoria, podría reflejar una sensación interna de culpabilidad.

Las señales de rechazo hacia Maduro también se hicieron evidentes en varias ocasiones, como cuando parpadeaba rápidamente y desviaba la mirada, lo que indica incomodidad o desaprobación”.

Diosdado reta a Marco Rubio

El vocero del régimen venezolano reta al virtual nuevo secretario de Estado Marco Rubio, a someterse a una prueba de detector de mentiras para saber cual de los dos ha consumido o está relacionado con el mundo del narcotráfico.

Seguramente Rubio no evaluará ese tema, aunque yo en su lugar diría que sí. Lo que me sorprendió es que la nota la encontré en el respetable medio más leído en la Florida como es el Nuevo Herald de Miami, quienes además informan:

“Aunque Cabello no explicó por qué estaba lanzando el desafío, informes de medios anteriores han revelado que personas cercanas a Rubio tienen antecedentes con las drogas, aunque ninguno ha dicho que el propio Rubio estuviera involucrado”

“Una investigación de Univisión sugirió en 2011 que los prospectos políticos de Rubio podrían verse afectados por noticias de que su hermana y su esposo fueron atrapados en una redada de tráfico de drogas en el sur de Florida en la década de 1980, cuando Rubio era un adolescente”.

“El caso fue mencionado nuevamente en 2015 por el Washington Post, en una historia que decía que el cuñado de Rubio, que era cercano al senador cuando era un niño, vio expuesta su carrera como traficante de cocaína en un caso importante de la era de los vaqueros de la cocaína en Miami”.

NEGOCIAN CON NICOLÁS: Juan Pablo Guanipa desde su escondite negocia con el gobierno de Maduro, para lograr la libertad de su hermano Pedro Guanipa, que a juicio de muchos a lo interno de la alcaldía de Maracaibo, no tiene cómo justificar gran parte del dinero que manejó.

Por esa negociación y como parte del acuerdo Juan Pablo Guanipa lanzó duras críticas contra Fedecamaras y el mundo empresarial. Pregunto ¿son lícitas estás negociaciones?

Igual yo creo que Nicolás no aceptará vistos sus mensajes sobre la oposición en estos últimos días.

LARA FARÍAS tiene toda la razón. No suelo coincidir con este personaje pero en uno de sus programas, sus argumentos guardando las distancias de su estilo y formas, tiene mucha similitud con parte de los que yo he venido señalando.

Vean el programa en su canal titulado como Edmundo Solo Habla con Aliados: ¿Periodismo o Fanatismo?

BUENA LA CAMPAÑA DE LEOPOLDO LOPEZ, GUAIDO y compañía sobre los Nuevos Alacranes:

Utilizan medios españoles y otros para intentar bajar la campaña en su contra por el desastre financiero del gobierno interino, que ya es imposible que borren dada la magnitud del dinero “desaparecido”.

Leopoldo López juega a involucrarlos a todos en un supuesto financiamiento de Odebrech a las campañas políticas, donde simplemente invirtieron en los candidatos y casualmente el candidato que él apoyó, es el señalado.

También en lo del financiamiento para las elecciones regionales para el 2025.

Es lamentable que algunos medios se presten para esta campaña, excluyendo al nefasto interinato.

DURA CAMPAÑA desde el comando de María Corina se han girado instrucciones a todos sus comandos, para silenciar al presidente electo Edmundo González, porque este le ha robado protagonismo a la mencionada.

La orden es callarlo, disminuirlo o no mencionarlo. Esto demuestra lo que siempre hemos sostenido: No hay unidad en la oposición. Perseguimos más a los enemigos internos que a los externos.

UN PERSONAJE CLAVE

Hay una persona que podría ser clave tanto en lo civil como en lo militar y lo deben tomar en cuenta para que apoye desde hoy, lo referente al nuevo gobierno de Venezuela.

Es el Mayor General Alexis Lopez Ramírez. Fue jefe de casa militar y lo respetan:

Ornella Ferreira, Ceballos, Padrino y todos los que siguen… es un militar “civilista”, fue comandante del ejército y en el 91 por méritos estuvo en la misión de cascos Azules que envió CAP a Yugoslavia.

MAL INICIO No lo han aprobado en el Senado, y ya Marco Rubio emite un pronunciamiento que no se ajusta a la verdad: “Haremos la paz a través de la fuerza”.

Eso no es lo que prometió Donald Trump al pueblo estadounidense.

Más allá de eso, periodistas y algunos protagonistas asumen una campaña donde Marco Rubio es casi el nuevo Libertador de Venezuela. Craso error. Que falta de seriedad y de burla a la inteligencia de la gente. No se debe mirar a Marco Rubio en razón de Venezuela, sino en la posible transición en Cuba cuando Raúl fallezca.

Este es un problema venezolano y nosotros tenemos como solucionarlo si renunciamos al egoísmo, a la miseria política.

El 99% de los periodistas venezolanos en Miami, son pocos creíbles aunque tienen miles de seguidores.

Se burlan, se ríen porque ellos saben que una “invasión” no existe en el mundo de la lógica.

Lo único que pudiera convencerme de lo contrario es una reacción y mucho antes del 10 de enero 2025 de las Fuerzas Armadas, quienes deben adelantarse como facultadas para ejercer su papel como policía constitucional.

Ese comportamiento no será natural, hay que estimularlos. Confiamos que obedecerán y que alguien está haciendo ese trabajo.

Si Edmundo llega así, inmediatamente será detenido.

También podría ser bueno que María Corina, Juan Pablo, Delsa y todos esos que están escondidos vayan al frente de esa concentración.

LIBERTAD DE CIENTOS DE DETENIDOS en razón de las protestas por el robo de elecciones el 28 de Julio pasado, pudiera hacerse realidad. En cualquier circunstancia independientemente de la razón que haya tomado el régimen, nos parece positivo para ellos y sus familias, quienes prácticamente han sido abandonados por el liderazgo opositor que los motivó.

Se me acabó el papel…(esta vez si me pase)

