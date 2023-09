(28 de septiembre del 2023. El Venezolano).- La actriz venezolana Gabriela Sánchez, es una artista que logra una conexión perfecta, en el escenario con el público. La oriunda de Caracas, está dotada de un talento excepcional que capta la atención por la fuerza y calidad interpretativa en cada personaje. Su extensa trayectoria sobre las tablas, la ha llevado a escenarios internacionales.

Actualmente reside en los Estados Unidos, donde continúa cosechando éxitos en su carrera como intérprete. Explicó que estando en una clase de psicodrama le surgió la idea de implementar esta técnica en sus escenas para ayudar a las personas que estén atravesando por alguna situación difícil en sus vidas.

“Recuerdo que estaba en una clase de psicodrama y decidí que quería trabajar un asunto personal. Se puso en escena todo lo que me estaba ocurriendo internamente y por arte de magia mis emociones se fueron colocando en el lugar indicado. Ahí mi mundo se abrió por completo: si pudo ayudarme a mí en un proceso complicado de mi vida ¿Cómo no podría el psicodrama ayudar a los demás?

Desde ese instante la venezolana que trabajó en varias telenovelas de Radio Caracas Televisión (RCTV) empezó a apoyar a otras personas a través de las artes escénicas: “Sigo investigando, experimentando y desarrollando esta técnica en donde hoy más que nunca el ser humano necesita ver al otro, pero no para compararse sino para empatizar y saber que no estamos solos ni necesitamos estar solos”.

La especialista en ejercicios de estimulación cerebral desde lo físico mencionó que su sueño es dejar su legado y que su técnica siga perfeccionándose “y evolucionando como método para ayudar a otros que lo necesitan, sin importar la raza, edad, sexo o grupo social. El ser humano tiene que volver a reencontrarse con el otro, ha de empatizar con el de al lado y ha reaprender que aunque nacemos solos y morimos solos el camino de nuestra vida será más placentero si lo recorremos acompañados”.

Psicodrama en las tablas

El psicodrama es una forma de psicoterapia, ideada por Jacob Levy Moreno y concebida inicialmente como terapia grupal o psicoterapia profunda de grupo. La talentosa venezolana, descubrió esta herramienta para ayudar al prójimo y realizar lo que le apasiona: actuar, pero en esta ocasión con el fin de apoyar a otras personas con sus emociones y canalizarlas de forma positiva.

Al ser interrogada sobre su experiencia en suelo norteamericano con los emigrantes de diferentes países, indicó que trabajar con ellos en un país extranjero es como hacer un trabajo doble con resultados duplicados, debido a que “no sólo los ayudo a ellos sino que también me ayudó a mí misma. Es una retroalimentación. Cada una viene con experiencias distintas de desarraigo y eso aunque puede parecer una debilidad para muchos, para mí es una fortaleza. Nos hace más fuertes y resilientes. Nunca he aprendido tanto en mi vida como lo he hecho con ellos”.

Gabriela, relató que mostrar su talento en obras de teatro en escenarios de diferentes países fue algo retador para ella por la cultura, idiosincrasia, debido a que en cada lugar la energía del público cambia: “Mientras más sincera era con mi propuesta, más lo era con el público, convirtiendo la experiencia escénica sumamente enriquecedora”.

En sus planes a futuro está crear su propia institución de apoyo emocional para recibir no sólo a inmigrantes, sino a cualquier segmento de la sociedad que necesita ayuda en el control de sus emociones.

“Considero que el ser humano siempre estará en una constante búsqueda de lograr todas sus metas y cuando lo consigue se da cuenta que lo importante fue lo vivido, el proceso, no el resultado. Como en el teatro, lo importante es lo que aprendes en el camino, no el final”, expresó la actriz que cree que el éxito es una palabra relativa.

Agregó que en el medio teatral admira a la compañía teatral Deus ex Machina, compuesta por Roxana Hernández, Elvis Chaveinte y Gabriel Aguero: “He visto muchísimas agrupaciones nacionales e internacionales a lo largo de mi vida, pero el trabajo que ellos han realizado en estos últimos años es digno de inspiración”.

Si desea seguir la carrera de esta profesional de la actuación puede seguirla en su cuenta de Instagram: @gabyota1983