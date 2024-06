(31 de mayo del 2024. El Venezolano).- La Fundación Clooney para la Justicia planea solicitar el arresto de periodistas rusos que se los acusa de propaganda en el contexto del conflicto en Ucrania, declaró Anna Neistat, directora de asuntos jurídicos en el proyecto Docket que forma parte de la fundación creada por el actor George Clooney y su esposa Amal Clooney.

Durante una entrevista con el medio Voz de América, publicada este jueves, Neistat dijo que hay dos enfoques de trabajo en este ámbito. La primera línea de trabajo es lograr a través de la Corte Penal Internacional que los periodistas sean acusados de “incitación al genocidio”, dijo, agregando que esta vía “no es la más fácil, dadas las complejidades jurídicas relacionadas con la prueba de este delito”.

Otra manera de lograr la detención de los periodistas es “acusación de propaganda de guerra”, continuó la empleada de la fundación, enfatizando que la legislación de varios países contiene este crimen, pero no hubo procesamientos al respecto.

“Queremos que vayan a otros países y sean detenidos”

Neistat explicó que preparan solicitudes de inicio de procedimiento para enviarla a los países donde hay un artículo pertinente en su legislación penal. Esperan que, a continuación, se emitan órdenes de detención contra periodistas. “Y si se emite una orden de detención contra ellos, en principio cualquier país europeo es miembro de Europol, y eso se convierte en una orden a nivel de Europol. Así que, en cualquier país europeo, en teoría, pueden ser arrestados y extraditados al país que está investigando el caso criminal contra ellos“, dijo.

Al mismo tiempo, la empleada destacó que todavía no han enviado solicitudes en cuestión. Neistat se negó a revelar de qué países se trata, tampoco dio a conocer nombres de periodistas, cuyo arresto quieren lograr. No obstante, señaló que quieren que las órdenes de detención sean “cerradas” para que los nombres de personas buscadas no se anuncien. “Queremos que vayan a otros países y sean detenidos allí”, declaró.