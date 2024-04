(28 de abril del 2024. El Venezolano).- El papa Francisco ha invitado este domingo a los jóvenes de las quince diócesis del Triveneto a dar menos espacio a las redes sociales, apagar el televisor y dejar los teléfonos móviles, para abrir el Evangelio e ir al encuentro de las personas.

En la plaza frente a la Basílica de la Salud en Venecia, que reunió a 1.500 jóvenes, el sumo pontífice también instó a redescubrir “la belleza” y a no aislarse con los teléfonos móviles: “salgan, caminen con los demás, busquen a los que están solos, coloreen el mundo con creatividad, pinten las calles de la vida con el Evangelio”.

“Vivimos inmersos en productos hechos por el hombre que nos hacen perder el asombro ante la belleza que nos rodea”, insistió Francisco, que exhortó a no ser “profesionales de lo digital compulsivo” y, en su lugar, “ponerse de pie frente a la vida, no sentados en el sofá”, porque —recalcó— las personas no son solo “un perfil digital”.

Anuncios

“El teléfono móvil es muy útil para comunicarse, pero ten cuidado cuando te impida conocer a las personas. Utiliza el móvil, está bien, pero también conoce gente. Recuerda lo que es un abrazo, un beso, un apretón de manos”, afirmó.

Asimismo, recalcó que “el secreto” está en la constancia. “Hoy vivimos de emociones rápidas, de sensaciones momentáneas, de instintos que duran instantes. Los campeones deportivos, los artistas y los científicos, nos demuestran que las grandes metas no se consiguen en un instante, y lo mismo ocurre con lo más importante: el amor, la fe”, subrayó.