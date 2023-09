(28 de septiembre del 2023. El Venezolano).- El Tropical Park de Miami será escenario de una vibrante muestra de amor por la naturaleza este próximo sábado, 30 de septiembre. Bajo el nombre de “Fiesta Jardín”, este espacio urbano se transformará en un exuberante oasis donde la sostenibilidad y el compromiso ecológico serán protagonistas.

Por Johani Carolina Ponce / Huella Zero / Especial para El Venezolano

A partir de las 9 a.m., los entusiastas del mundo botánico podrán sumergirse en una experiencia verde única. No sólo tendrán la oportunidad de llevar a su hogar uno de los más de 500 árboles o las 825 plantas entre hierbas, vegetales y especies polinizadoras; también tendrán acceso a las mil orquídeas nativas de Florida que se estarán obsequiando. Además, para que estas joyas botánicas prosperen adecuadamente, los asistentes recibirán bolsas de compost, ZooDoo y mantillo.

Detrás de esta generosa iniciativa está la unión de fuerzas de varias entidades como TDBank US, Fairchild Garden con su proyecto Million Orchid, Little River Cooperative, A Zero Waste Culture, Zoo Miami y el respaldo de Anthony Rodríguez, comisionado del condado Miami-Dade.

Para garantizar que cada visitante haga la elección adecuada para su espacio verde, expertos de UFIFAS Solutions y Florida Master Gardeners estarán presentes, ofreciendo asesoría personalizada.

Los interesados podrán ingresar al Tropical Park por Bird Road en el semáforo de SW 79th Avenue. Una vez dentro, un giro a la derecha los guiará directamente al punto de encuentro: el estacionamiento contiguo a los campos de béisbol y cercano al Westchester Cultural Arts Center.

Este evento no es solo una oportunidad para embellecer los rincones de Miami, es un llamado a la comunidad para abrazar prácticas sostenibles y cultivar un futuro más verde para todos.