(11 de diciembre del 2024. El Venezolano).- Felipe VI ha advertido este miércoles de que hay un pasado que no puede ni debe repetirse «ni siquiera como caricatura» y ha expresado su inquietud por cómo muchos tratados, instituciones y foros multilaterales sufren una «erosión acelerada, al tiempo que se cuestiona su eficacia», que es muy mejorable, ha dicho.

El rey se ha dirigido en el Congreso italiano a los parlamentarios de este país en una sesión conjunta de la Cámara de los diputados y el Senado, una ceremonia poco habitual de la que solo existen dos precedentes, las protagonizadas por el anterior jefe de Estado español, el rey Juan Carlos I, en 1998 y por el papa Juan Pablo II en 2002.

Los reyes, acompañados por los presidentes del Congreso y del Senado italianos, Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, respectivamente, han recibido a su llegada un prolongado aplauso de los centenares de parlamentarios que han asistido al pleno extraordinario, donde se han interpretado los himnos nacionales italiano y español, reportó EFE.

En un amplio discurso que ha comenzado en italiano -a pesar de no haber nacido en Roma, ha dicho, como sí lo hizo su padre, Juan Carlos I-, el rey ha agradecido el privilegio dispensado a muy pocos jefes de Estado extranjeros: «y si hoy se me honra con él es porque España no se tiene en Italia tan solo como país amigo, sino como país hermano, que es la misma consideración que Italia tiene en mi país», ha recalcado.

«Somos dos países con memoria, con una clara conciencia del pasado ─en particular del que no puede ni debe repetirse, ni siquiera como caricatura─ y vemos con lógica inquietud cómo muchos tratados, instituciones y foros multilaterales sufren una erosión acelerada, al tiempo que se cuestiona su eficacia ─aceptemos que muy mejorable─ o el sentido mismo de su existencia», ha indicado el rey.

También ha llamado la atención sobre cómo viven estas instituciones un «peligroso deslizamiento hacia algo incierto… y nada luminoso. Y todo ello en un contexto global complejo y volátil, con conflictos abiertos y latentes».

Respecto a los conflictos, Felipe VI ha llamado la atención sobre lo «frágil» que es la paz, «incluso cuando se logra». Sobre la guerra en Ucrania, ha destacado la necesidad de seguir sosteniendo el esfuerzo de los ucranianos en busca de una paz justa y de implicarse en la reconstrucción del país», mientras que, en relación a Oriente Próximo, ha hecho un nuevo llamamiento a alcanzar un alto el fuego definitivo, la liberación de todos los rehenes y al acceso masivo de la ayuda humanitaria.

«Y cuando llegue el anhelado silencio de las armas, España e Italia seguiremos compartiendo ─por utópico que parezca─ la visión de dos Estados, Israel y Palestina, conviviendo uno junto a otro en paz y en seguridad, como la única solución posible que sea durable y justa», ha recalcado Felipe VI, en uno de las varias ocasiones en las que ha sido aplaudido por los parlamentarios.

También ha hablado de la Unión Europea y de sus retos «complejos e ingentes», tanto en materia de seguridad, de crisis climáticas, de transición energética y de gestión de las migraciones como de crecimiento económico, de competitividad industrial y de gobernanza ante la ampliación.

Una Europa que debe priorizar, ha dicho, el fomento de los flujos de inmigración «segura, ordenada y regular»: «Debemos, como europeos, seguir dando a los inmigrantes el trato digno que se le debe a todo ser humano».

Pero ha considerado que no hay desafío o amenaza, por grave que sea, que justifique que los europeos se aparten de su identidad, porque el coste que pagaría Europa sería «inasumible»: «no lo olvidemos», ha pedido el monarca.

Y ha considerado que Italia y España necesitan coordinarse cada vez más, «para que el Mediterráneo sea un espacio abierto, próspero, pacífico y sostenible».

El discurso del rey ante los parlamentarios italianos ha sido uno de los numerosos actos que han protagonizado los reyes este miércoles, en el segundo día de su viaje de Estado a Italia, durante el que han sido recibidos por el presidente italiano, Sergio Mattarella, y han almorzado con la presidenta del Consejo de Ministros, Giorgia Meloni. Tras el pleno, Felipe VI se reunirá con el alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, tras lo que se celebrará una cena de gala.