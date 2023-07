(21 de julio del 2023. El Venezolano).- Tras una intensa semana de polémicas sobre su foto con el traficante de drogas Marcial Dorado, el candidato del conservador Partido Popular y líder en las encuestas, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que en la época en que se tomaron las imágenes, el delincuentes “había sido contrabandista, nunca narcotraficante”.

“En aquel momento, era contrabandista. Me refiero, cuando yo le conocí había sido contrabandista, nunca narcotraficante”, matizó Feijóo sobre la amistad que mantuvo con Dorado en una entrevista radiofónica en la Cadena Cope.

La polémica se atizó esta semana, después de la nueva difusión de las fotografías de los veraneos del político conservador con Dorado, en la década de los 90.

Durante estos días tanto el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, como la candidata de Sumar y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, han solicitado al presidente del PP que dé explicaciones sobre estas imágenes. La más conocida de ellas es una en la que aparecen Feijóo y Dorado con sus respectivas familias, en un yate propiedad del narco.

“Los gallegos conocen muy bien la diferencia entre conocer a una persona y tener una relación mercantil o una relación de complicidad con esa persona, y son los que me han juzgado de una forma bastante clara”, relató Feijóo sobre las fotografías que salieron a la luz en 2003 y que no obstaculizaron que consiguiera cuatro mayorías absolutas consecutivas en las elecciones de su región, Galicia.

El político conservador también se ha justificado alegando que en un sumario de la Audiencia Nacional, el tribunal que conoce los casos de narcotráfico en España, constan fotos de políticos “de todos los partidos” con “este señor” y ninguno “fue llamado ni siquiera a declarar en relación a asuntos pendientes de este señor”.

Hace tan solo dos días, Feijóo aseguró en otra entrevista que desconocía a qué se dedicaba Dorado mientras mantuvo una amistad con él, porque en aquel momento “no tenía ninguna acusación por ello”.

“Ahora es más fácil saber cosas porque hay Internet, hay Google… Hasta que yo lo conocí, este señor no tenía ninguna causa con el narco“, alegó entonces.

Sin embargo, Dorado –que tuvo su primera condena hasta 2005– ya había sido investigado por los tribunales en varias ocasiones. De hecho, llegó a ser detenido en 1990, en el marco de la mediática Operación Nécora, una de las mayores redadas contra el narcotráfico en Galicia, que ocupó decenas de portadas de periódicos y cientos de minutos de telenoticias, cinco años antes de la toma de las polémicas fotografías.

Dorado ha sido condenado por sobornar a dos guardias civiles, por tráfico de drogas, por pertenencia a una organización criminal y por blanqueo de capitales. Desde 2020, cumple condena en régimen de semilibertad.

Ese mismo año, Dorado concedió una entrevista en televisión para rebatir las declaraciones de Feijóo, quien había dicho que no tenía “ni una relación estrecha ni ancha” con él. “Si duermes en mi casa, si mi mujer te hace el desayuno a ti… mi mujer no es que sea la criada de nadie. ¿Eso ni es estrecha ni ancha, ni cónica, ni cuadrada?”, afirmó entonces.

Lo cierto es que las actividades de Dorado eran conocidas públicamente, como confirmó este jueves Alfonso Rueda, actual presidente de Galicia, sucesor de Feijóo y su antigua mano derecha. “Conocí las mismas noticias que conoció todo el mundo”, dijo a preguntas de los periodistas.

“En general me informaba igual que se informaba todo el mundo de todo lo que pasaba”, añadió en alusión a la información que había sobre las actividades ilícitas de Dorado.

Las explicaciones de Feijóo en esta campaña se han basado en asegurar que no sabía a qué se dedicaba Dorado cuando se conocieron, a través de un conocido común, y en atacar tanto a Sánchez como a Díaz por “usar esta basura para intentar desprestigiar al adversario”, como ha dicho en la entrevista de esta mañana.

“Llevo 30 años en política, someto mi carrera política, con todos mis defectos y lagunas, a la escasa carrera política en años del señor Sánchez. Yo no voy a mentir a los ciudadanos. Nunca he dedicado mi campaña electoral a acreditar que no soy un mentiroso“, dijo el presidente popular sobre una campaña en la que ha tenido que rectificar sus afirmaciones en varias ocasiones, como las realizadas sobre la revalorización de las pensiones o sobre el archivo del caso Pegasus, entre otras.

La polémica foto difundida de nuevo no es reflejo de un único encuentro entre Feijóo y Dorado. Ambos compartieron viajes de ocio al menos a Cascais, Andorra, Ibiza y Baiona. Aunque el político conservador ha asegurado en ocasiones que rompió su relación en 1997, pinchazos de la Policía atestiguan que el contacto continuó al menos hasta 2003, cuando ya habían estallado todos los escándalos.