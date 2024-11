(29 de noviembre del 2024. El Venezolano).- El FBI confirmó las amenazas de bomba y de ataques con otras armas de fuego en contra de miembros del futuro gabinete del presidente electo Donald Trump, luego de que así lo denunciara el equipo de transición del republicano.

“Nos tomamos en serio todas las amenazas potenciales y, como siempre, alentamos a los miembros del público a que denuncien de inmediato a las fuerzas del orden cualquier cosa que consideren sospechosa”, añadió la agencia.

El equipo de transición del presidente electo agradeció a las fuerzas del orden porque, tras conocerse los hechos, “actuaron rápidamente para garantizar la seguridad de quienes fueron objeto de las amenazas”.

“El presidente Trump y la transición están centrados en hacer el trabajo de unir a nuestra nación asegurando un futuro eguro y próspero”, dijo Leavitt. “Con el presidente Trump como nuestro ejemplo, los actos peligrosos de intimidación y violencia no nos disuadirán”, concluyó.

Luego de la denuncia del equipo de transición, la representante por Nueva York y próxima embajadora ante las Naciones Unidas, Elise Stefanik, reveló que ella y su familia tuvieron una amenaza de bomba en su residencia.

“Esta mañana, la congresista Elise Stefanik, su esposo y su hijo de tres años se dirigían a su casa en el condado de Saratoga desde Washington para el Día de Acción de Gracias, cuando se les informó de una amenaza de bomba en su residencia”, detalló la oficina de Stefanik.

Asimismo, la cadena NBC News informó que también hubo una amenaza de bomba en la residencia en Florida de Matt Gaetz, quien fue nominado por Trump como fiscal general pero renunció por un escándalo sexual.

FBI Statement Regarding Threats to Nominees and Appointees https://t.co/PNbmuHjrrl pic.twitter.com/tenOKMeupW

— FBI (@FBI) November 27, 2024