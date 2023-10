(27 de octubre del 2023. El Venezolano).- El exponente urbano Bad Bunny anunció hace una semana 47 fechas de su Most Wanted Tour en 30 ciudades de todo Estados Unidos, y una de estas en Canadá.

Según han publicado, los códigos de acceso se comenzaron a recibir el martes para la preventa de boletos a través de la plataforma Ticketmaster, donde anuncia que esta será desde el miércoles, 25 de octubre a la 1:00 pm hasta el viernes, 27 de octubre a la 1:59 am.

A través de la implementación del sistema Verified Fan se busca que los fanáticos pudieran adquirir sus boletos sin intermediarios ni revendedores. Sin embargo, la alegría y celebración de recibir el código quedó opacada para muchos de sus fanáticos, que a través de las redes sociales, particularmente en X (antes Twitter), han mostrado descontento ante el alto costo de los boletos.

Por ejemplo, en la parte de Arena, que los asistentes ocuparán de pie, el costo es de 950 dólares, y 1.099,95 dólares en un Early Entry Package, cantidades que no incluyen cargos por servicios.

En partes intermedias de las gradas, los costos rondan entre 799,95, 750, 720 y 700 dólares, mientras que en áreas donde los asientos están más distantes, los costos oscilan entre 314,50 y 199 dólares.

El intérprete de “Mónaco” visitará ciudades de los Estados Unidos, aunque no se descarta que el itinerario pueda ampliarse a otros países. Fanáticos han mencionado que ante el alto costo optaron por no adquirir boletos al no poder costearlos, reseñó El Nacional.