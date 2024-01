(30 de enero del 2024. El Venezolano).- Familiares de uno de los detenidos por el caso Canserbero, denunciaron irregularidades de la detención.

A través de una nota prensa enviada a la redación indicaron que “Guillermo Améstica, uno de los hermanos detenidos por el caso Canserbero, se comunicó con su hija Claudia a través de 4 audios que se pudieron filtrar desde su centro de reclusión del CONAS. En ellos, Guillermo revela cómo fue torturado para que se declarara culpable”.

A continuación denuncia completa:

En la grabación, se escucha, como Guillermo le cuenta a su hija: “Desde que llegamos el 15 de diciembre … me agarró el Coronel y prácticamente me extorsionó y me dijo que ‘si no colaboraba con el Fiscal que yo llegaba como una taza nueva y que pensara que si yo quería salir como una taza rota’. En ese mismo primer audio, Guillermo cuenta cómo fue torturado tanto él como su hermana Natalia, incluyendo tortura por ahogamiento con una bolsa en la cabeza: “me vinieron a buscar unos esbirros y qué te puedo decir Claudia, me iban a matar Claudia con música de Canserbero y una vaina de tortura atrás. Me pusieron una bolsa en la cabeza y me ahogaron 5 veces… Fue terrible. Al final, empecé a contarles la historia que ellos quieren contar. Trajeron a Natalia y le pegaron y halaron los pelos y le dije: ‘cuenta la historia’ y entre los dos allí contamos la historia y allí llamaron al Coronel y vino frente a nosotros y bueno el tipo dijo: ‘¿viste? Eso era lo que tenías que hacer. Y entonces nos filmaron a cada uno dentro de su vaina. Nos dejaban ahí y amanezantes, coñazos y toda vaina y después chama nos pasaron y llegó el fiscal con todos los fiscales chama tranquilo y nos hizo todos esos videos y nos tuvo hasta las 2 de la mañana y nos hizo todos los videos, repetir la escena y había que decir exactamente lo que ellos decían y así fue chama. Todos los fiscales ahí. No les importa nada”.

En el resto de los 3 audios que también se filtraron, Guillermo también cuenta cómo el Fiscal fue la persona que grabó los audios y daba instrucciones precisas de cómo debían hacer y decir. Igualmente, relata cómo fue trasladado el 25 de diciembre a tribunales y le cuenta a la jueza del caso que le hicieron recusar a los abogados y que está siendo torturado y que la jueza le responde que “usted no está aquí para eso sino para firmar su delación”.

Ante toda esta realidad, Guillermo Améstica le pide a su hija que lo proteja, porque teme por su vida si esos audios llegan a salir a la luz pública, pero es su deber hacer que circulen a los medios, Por eso, Claudia Amestica hoy hace del conocimiento de la opinión pública el contenido de esos audios y hace responsable al Fiscal General de la República Tarek William Saab y al Coronel Gómez Acevedo de la integridad física de mi padre y de mi tía.