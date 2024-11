Anuncios

(01 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Una exmodelo de la revista Playboy afirmó que el rapero estadounidense Sean Combs, conocido artísticamente como P. Diddy, la obligó a ver un video musical de Jennifer López en bucle durante uno de sus ‘freak offs’.

Rachel Kennedy relató esta semana al Daily Mail cómo conoció a Combs en un club de ‘topless’ en Tokio, donde trabajaba como bailarina. El local era conocido por atraer a personalidades, entre ellos el rapero y su séquito, que fueron de fiesta una noche del año 2000.

La mujer dice que Combs la invitó a ella y a su amiga a una fiesta en su hotel, pero cuando llegaron no había nadie. «Me di cuenta, incluso antes de cruzar la puerta, de que solo estaba él. Me dije: ‘Esto no es una fiesta'». Asegura que no sabía que el músico la había invitado a una ‘freak off’, término que, según los fiscales federales, Combs utilizaba para describir las fiestas sexuales salvajes en las que se consumían drogas y alcohol.



Sin embargo, Kennedy afirma que ella y su amiga consumieron cocaína antes de ir a otra habitación, donde le practicaron sexo oral a Combs, después de que este lo pidiera. La mujer recuerda que nada más entrar en el dormitorio, la televisión ya estaba encendida y reproducía en bucle un video de Jennifer Lopez, que para ese entonces estaba en una relación sentimental con el rapero.

«Fue algo extraño descubrir que estábamos viendo videos [de ella]», dijo Kennedy. «Me pareció un poco espeluznante, muy irrespetuoso, porque ya estábamos en su habitación y no había ninguna fiesta», añade.

‘Freak offs’

Las acusaciones federales contra P. Diddy se basan en abuso sexual, crimen organizado, tráfico sexual y las ‘freak offs’, que según los fiscales, es la organización masiva de espectáculos sexuales, en las que participaban trabajadores sexuales masculinos y femeninos que eran coaccionados a mantener sexo durante largas jornadas con un fuerte consumo de drogas.