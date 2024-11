(21 de noviembre del 2024. El Venezolano).- Eva Longoria, actriz y directora de cine, conocida por interpretar el papel de Gabrielle Solís en la serie de televisión ‘Amas de casa desesperadas’, dijo que está ansiosa y nerviosa por los estadounidenses que no pueden «escapar» de su «país distópico» tras la victoria de Donald Trump en las elecciones.

«Si cumple sus promesas, [EE.UU.] va a ser un lugar aterrador», subrayó la actriz en una entrevista para la revista Marie Claire. «Me gustaría pensar que nuestra lucha continúa», comentó más adelante en referencia al Partido Demócrata y Kamala Harris, a quién apoyó durante su campaña, reseñó RT

Asimismo, reveló que ella y su familia se mudaron y ahora viven tanto en España como en México. Desde hace años, Longoria pasa la mayor parte de su tiempo fuera de Hollywood.

«Soy una privilegiada. Puedo escaparme e ir a algún otro sitio. La mayoría de los estadounidenses no tienen esa suerte. Van a quedarse atrapados en este país distópico, y mi ansiedad y tristeza son por ellos», añadió.

«He pasado aquí toda mi vida adulta», comentó. «Pero incluso antes [de la pandemia], estaba cambiando. El ambiente era distinto. Y entonces ocurrió el coronavirus, que lo llevó al límite. Ya sea por la falta de vivienda o por los impuestos […] Siento que este capítulo de mi vida ha terminado», afirmó la actriz.

Sin embargo, en otra entrevista reciente, Longoria precisó que la victoria del candidato republicano no influyó en su decisión de cambiar de país con su familia. «¿Podrías hacerles saber que no me mudé de Estados Unidos por culpa de Trump?», le dijo a la presentadora del podcast ‘The View’ de ABC, Ana Navarro, aclarando que lleva casi tres años en Europa. «No me fui por el ambiente político, me fui porque mi trabajo me llevó allí», manifestó Longoria.