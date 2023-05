(14 de mayo del 2023. El Venezolano).- La fecha del 12 de mayo del 2023 ha quedado escrita en los capítulos de la historia de los Miami Marlins.

Por Oscar Huete

Eury Pérez un joven de tan solo 20 años y 27 días oriundo de Santiago, República Dominicana, se convirtió en el primer jugador nacido en el 2003 en debutar en las Mayores y a la vez en el primer lanzador de esta edad en iniciar un encuentro con los Miami Marlins. José Fernández ostentó anteriormente ese honor, debutando en el 2013 con 20 años y 250 días

Pérez, de 6 pies y 8 pulgadas presentaba récord de 3-1 con una efectividad de 2.32 con 42 ponches en 31 entradas lanzadas con el equipo Pensacola Blue Wahoos sucursal Doble-A de los Miami Marlins.

El quisqueyano, es el mejor prospecto dentro de la organización de los Miami Marlins y el mejor prospecto en todo el béisbol, no se dejó intimidar por la artillería de los Rojos de Cincinnati y sin temor alguno sobre sus hombros y lleno de muchas ilusiones, subió a la loma de los sustos y durante cuatro entradas y dos tercios, propinó siete ponches, admitió cuatro carreras de las cuales solo dos fueron limpias, otorgó cuatro boletos y salió sin decisión en la derrota de su equipo 4-7 frente a la Máquina Roja.

Un día después de su debut, El Venezolano Newspaper conversó con esta joven promesa, y nos encontramos a un joven más relajado y sonriente.

“Me siento super bien y emocionado. Aprovechando cada minuto y aprendiendo de todos los que tienen mayor experiencia en el equipo, quiero seguir trabajando fuerte para mantenerme en este nivel”, señaló con gran entusiasmo y seguro que llegó para quedarse.

Fue el miércoles 10 de mayo, que el mánager Kevin Randell lo citó a su despacho con la intención de mostrarle un mensaje de su amigo y mentor Sandy Alcántara, mensaje diciéndole que le daba la bienvenida a las Grandes Ligas.

“Jamás olvidaré ese momento. Lo primero que hice fue llamar a mi mamá, pero no me contesto. Llame a mi papá y si, el contestó y se emocionaron tanto, que jamás olvidaremos ese momento”, indicó un emocionado lanzador que está viviendo un sueño hecho realidad.

Tras haber iniciado la temporada con un revés en las menores, Eury no se desanimó y siguió trabajando fuerte cada día y esperanzado que de un momento a otro llegaría esa llamada que todo jugador de liga menor ansia.

“Agradezco cada minuto que Alcántara me dedica a mí. Fue una gran sorpresa que él me llamara por video y me diera la gran noticia, a la vez el recibimiento en el aeropuerto fue especial y me dio esa confianza que un lanzador joven necesita, especialmente viniendo de un ganador de un Cy Young”, señaló seguro que vendrán buenos momentos junto a su amigo y mentor.

Con un millón de ilusiones y lleno de muchas expectativas a su alrededor, este humilde y joven lanzador dominicano llegó para quedarse en este nivel.