(06 de julio del 2023. El Venezolano).- El estilista venezolano Gabriel Samra, quien ha trabajado con estrellas como Gloria Trevi, Karol G, Maite Perroni y Paulina Rubio, se ha convertido en un “Zar de la belleza” y gracias a sus masterclass en los que revela sus secretos de belleza se ha convertido en uno de los favoritos en Latinoamérica.

Llamado por algunos como “El Mago de la Belleza” y con más de tres millones de seguidores en redes sociales, este inmigrante nacido en Valencia, Venezuela, ha llevado sus técnicas de belleza en giras por Puerto Rico, El Salvador, Chile, Colombia, Paraguay y México, y próximamente visitará: Panamá, Ecuador y Venezuela.

“Estoy feliz al ver que mis videos y masterclass presenciales han servido a mujeres latinas para que comiencen a emprender sus negocios y sacar a su familia adelante. Algunas personas se han inspirado con mi historia y logran descubrir su pasión; saber que he dejado una huella en las personas, es mi mejor pago”, comentó Samra.

El estilista maneja “El Arte del Balayage”, que es una técnica de coloración que crea un cabello ligeramente aclarado que luce con un aspecto natural como aclarado por el sol, con tonos más claros en las puntas. También enseña técnicas fundamentales y técnicas avanzadas, para profesionales experimentados o recién iniciados, reseña nota de notistarz.

Pero el éxito que el estilista saborea hoy viene cargado de lágrimas y sacrificios. A los 21 años abandonó su natal Venezuela para buscar nuevos horizontes en Estados Unidos. “Tuve que salir de mi país pues viví la dura experiencia del secuestro; ese fue un momento bastante traumático. Era muy joven y mis padres me pidieron que me fuera lejos de aquel mundo violento”, expresó Samra.

“Todo lo que viví y sufrí me acerca y me identifica mucho con los inmigrantes que pasan hambre, frio, terror y persecución con tal de tener una mejor vida”, agregó. En su vida la estrella mexicana Thalía, sin saberlo tuvo mucho que ver en su transición a una nueva vida. “Estaba escuchando su canción Enséñame a Vivir y esta me dio el mensaje que estaba esperando”.

Samra comenzó una nueva carrera y a los 29 años y se graduó de cosmetólogo. “Algún día quiero conocer a Thalía y decirle como su canción cambió mi vida y me inspiró a ser lo que soy hoy, ‘Enséñame a Vivir’ se ha convertido en mi mantra y en inspiración para miles de personas que van a mis talleres”, dijo.

“El camino al éxito no es fácil. Tiene que dedicarle largas horas de trabajos donde sacrificas muchos años de vivencias con amigos, con tu pareja y con la familia. Hay que tener fe en tus sueños ya que estos están conectados con tu voz interior que te dicta a diario tu camino a ese éxito”

Aparte del éxito profesional, para este verano Samra dijo que verá realizado otro gran sueño y se unirá en matrimonio con su pareja de varios años. Los dos son grandes profesionales, y la boda será por todo lo alto donde grandes celebridades y amigos de la pareja.