(28 de agosto del 2024. El Venezolano).- A casi 24 horas de que se reportara que sujetos desconocidos detuvieron en la ciudad de Caracas a Perkins Rocha, asesor jurídico de Vente Venezuela, sus familiares desconocen cuál es su paradero, en qué condiones se encuentra o cuál es el motivo del arresto, el cual califican como un secuestro.

María Constanza Cipriani, esposa del abogado de María Corina Machado, dijo en declaraciones para El Nacional que la última comunicación que tuvo con Rocha fue alrededor de las 11:00 am del martes, a través de un mensaje de texto. Poco después se enteró por medio de redes sociales de su detención.

«No sabemos absolutamente nada sobre el paradero de Perkins. Desde ayer a las 11:00 am cuando nos enviamos un mensaje no sé nada de él. Lo que sé es lo poco que he podido ver en las redes sociales, donde señalaron que aparentemente lo detuvieron en el Farmatodo de Las Mercedes, en la avenida Río de Janeiro», indicó.

Cipriani señaló que está esperando instrucciones de su abogado penalista, el doctor Omar Mora Tosta, para salir a buscar a su esposo en los centros de detención localizados en Caracas.

Si bien Villca Fernández, coordinador de la ONG Resistencia sin Frontera, afirmó en una publicación X que el abogado fue detenido por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y trasladado a El Helicoide, su esposa no ha podido confirmar dicha información.

«No quiero cometer ningún error que pueda poner en riesgo su integridad o la buena marcha de la estrategia de la Plataforma Unitaria. Tengo que tener la cabeza fría para que todo lo que haga abunde en soluciones y no en problemas. Por eso no quiero adelantarme y acudir a sitios donde pueda perjudicar a alguien. Estoy esperando instrucciones bien precisas para salir a la calle y hacer lo que tengo que hacer: buscar a mi marido y exigir respuestas a los organismos represores del régimen«, manifestó Cipriani.