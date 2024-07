(08 de julio del 2024. El Venezolano).- En febrero del año pasado, Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que lo alejó de la pantalla grande y lo condujo a ser cuidado por su esposa e hijas. En este sentido, su pareja sentimental, Emma Heiming, utiliza las redes sociales para dar a conocer una campaña que crea conciencia sobre esta rara enfermedad. En su última publicación incluyó el mensaje que hubiera querido dar el propio actor y generó dudas sobre si realmente puede o no hablar.

El diagnóstico que recibió su esposo a comienzos del año pasado fue el motor para que Emma Heming comenzara una campaña en la que brinda información y asesoramiento sobre la demencia frontotemporal. En la actualidad, recauda dinero y lleva adelante acciones para concientizar sobre la enfermedad.

En el reel publicado esta semana, Heming se dirigió a sus más de 945 mil seguidores en Instagram y contó las últimas actualizaciones sobre este padecimiento; para ello, se refirió a dos personas que están recorriendo los Estados Unidos en bicicleta para motivar un cambio en el FTD. Y en este contexto, imaginó lo que habría dicho Bruce Willis al respecto.

«Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes», manifestó. La publicación tuvo miles de likes y saludos para el actor que está bajo el cuidado de sus familiares. Sin embargo, sus palabras no pasaron desapercibidas, y generaron todo tipo de dudas sobre si el actor de Duro de matar puede o no hablar, reseñó El Nacional