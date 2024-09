(25 de septiembre del 2024. El Venezolano).- El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares,se reunió este martes en Naciones Unidas con sus homólogos de Brasil, Colombia y México para analizar la situación en Venezuela.

Albares informó de ese encuentro en las redes sociales señalando que intercambiaron puntos de vista sobre Venezuela «y vías para avanzar en el diálogo, la democracia y los derechos humanos», pero sin ofrecer más detalles.

Durante su permanencia en Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la ONU, el ministro tiene previsto reunirse también con el jefe de la diplomacia venezolana, Yván Gil.

Su intención es solicitar información sobre la situación de los dos españoles detenidos en Venezuela, saber su paradero y de qué se les acusa.

Albares coincidió en la reunión con la canciller mexicana, Alicia Bárcena, en medio de la polémica por la exclusión del rey Felipe VI de la toma de posesión de la presidenta electa mexicana, Claudia Sheinbaum, reseñó El Nacional

Más temprano, el presidente de Chile Gabriel Boric, condenó al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y llamó a reconocer el triunfo de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del 28 de julio.

«Chile está especialmente atento frente a la crítica situación que vive Venezuela. Estamos frente a una dictadura que pretende robarse una elección, que persigue a sus opositores y que es indiferente al exilio no de miles, sino de millones de sus ciudadanos», sostuvo Boric.

Sin embargo, rechazó las sanciones impuestas por países como Estados Unidos en contra de Nicolás Maduro por considerar que afecta a los venezolanos, que ya padecen una crisis económica en el país.

«Tengo el deber de decir que las sanciones unilaterales impuestas por Estados Unidos, como se lo he dicho personalmente al presidente Biden, no ayudan a la solución del conflicto, sino que por el contrario lo agrava», indicó.