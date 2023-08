(17 de agosto del 2023. El Venezolano).- TikTok es una aplicación china, mundialmente conocida por ser una fuente de entretenimiento ilimitado que se hizo famosa durante la pandemia del Covid-19. En ella jóvenes y adultos pueden pasar horas sin apenas darse cuenta del transcurrir del tiempo.

Todo parecía estar bien con la red social, hasta que organismos de seguridad de los Estados Unidos descubrieron que sus algoritmos no eran del todo sinceros y podrían prestarse para la manipulación de opiniones. Aunado a esto, las investigaciones arrojaron que el Gobierno de China podría estar vulnerando la privacidad de los usuarios.

Desde que salieron a la luz estas irregularidades, el Gobierno de Florida buscó vetar a la red social asiática. Aunque no lo ha logrado del todo, realizó una importante prohibición de cara al comienzo de clases.

A partir de este año escolar los dispositivos propiedad del distrito no podrán tener instalada la aplicación. Asimismo, las autoridades escolares no podrán promocionar ningún evento a través de dicha plataforma. Por otra parte, los estudiantes que deseen usar la red wifi del colegio no podrán tener la app instalada en sus dispositivos personales.

Miami Diario reseñó que la preocupación central no son los desafíos extravagantes que a menudo surgen en la aplicación. Más bien, es la extensa recopilación de datos que ha llevado a la legislatura estatal a examinar TikTok. La aplicación, conocida en el pasado por su rastreo GPS preciso, representa una amenaza multifacética para la seguridad de los usuarios, una de las vulnerabilidades más peligrosas.

Desde antes que se conocieran estás irregularidades en la seguridad de TikTok, ya muchos padres veían con cautela la aplicación. Uno de sus grandes problemas es que a menudo se viralizan retos que pueden poner en riesgo la vida de sus participantes.

Además, al tratarse de videos cortos que aparece uno tras otro, los jóvenes pudieron pasar mucho tiempo usándola sin darse cuenta. Bernida Desir, una madre de niñas de 8 y 13 años, indicó al medio CBSNews que usa funciones de monitoreo y límites de tiempo para los celulares de sus hijos.