(22 de enero del 2025. El Venezolano).- Los venezolanos José y Chamel Gaspard Morell han construido un imperio plagado de acciones ilícitas, abusos y contradicciones. A lo largo de los años, estos individuos han sido señalados por cometer actos punibles, tanto en el ámbito familiar como en el comercial, lo que les ha llevado a acumular un historial lleno de manchas que parece no tener fin, reseña nota publicada en AveFenix.

Las acusaciones en su contra se remontan a varios años atrás, cuando diversas entidades bancarias de Venezuela, Brasil y Curazao los demandaron por obtener créditos que nunca pagaron. Los hermanos Gaspard Morell, lejos de asumir sus responsabilidades, optaron por el camino del impago, una conducta que se repetiría en el futuro y que se convirtió en un patrón en su forma de hacer negocios.

Pero la historia de los Gaspard Morell no se limita a deudas bancarias. En la década de los 90, instalaron una serie de tiendas en Venezuela bajo el nombre de «Home Depot J Gaspard C.A.», una denominación que imitaba a la reconocida cadena estadounidense The Home Depot, utilizando logotipos y propósitos comerciales similares, pero que solo era una burda copia. Esta acción, que buscaba aprovecharse del prestigio de la empresa norteamericana, culminó en una demanda que The Home Depot ganó. Como era de esperar, los Gaspard Morell tampoco pagaron la compensación impuesta por la justicia.

Sin embargo, mucho antes de este episodio, los Gaspard Morell ya habían comenzado a tejer lo que denominaron el Grupo J Gaspard. Este conglomerado incluía la comercialización de madera a través de la Maderera J Gaspard, fundada por José Gaspard en los años 80.

