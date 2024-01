Comienza el 2024 bajo la premisa eterna en la población venezolana y latinoamericana: ¿En las próximas elecciones será derrotado el chavismo? ¿Hay la posibilidad cierta del establecimiento de un nuevo gobierno, con principios sustancialmente distintos a los aplicados en los pasados 25 años?

Es evidente que para toda la América del Sur, tener en su norte un gobierno que logre interpretar las necesidades básicas del venezolano e inicie el camino real para resolverlas, es fundamental para estabilizar un continente diezmado por el liderazgo comunista, socialista e incluso socialdemócrata.

Argentina lo inició. Todos los que creemos en un modelo político y económico distinto a los vigentes, confiamos en que logre el objetivo el Presidente Javier Milei. Decirlo es fácil. Enfrentar a esa superestructura financiada por China, Rusia, Irán, Turquía y manejada por Cuba, no es simple.

Si algo maneja excelentemente la izquierda es el papel de oposición.

Manejan empresas, medios y sistemas internacionales donde han penetrado como la ONU y otras organizaciones. La propia OEA, es en parte cómplice aunque su poder es casi nulo. Se le paga a personajes eternos, “vacas sagradas”, para que no hagan nada, más que simples pronunciamientos. En la práctica no cambian nada.

Los chavistas siguen siendo absurdamente subestimados. El creer que Nicolás es un “burro”, no solo es estúpido sino muestra de un desconocimiento total de lo que es la “izquierda”.

Maduro no es un intelectual, ciertamente. Si un operador inteligente. Formado en Cuba y con un conocimiento de los políticos venezolanos envidiable.

Las Fuerzas Armadas han sido instrumentos de sus propósitos pero no exclusivamente gracias a ello, ha logrado mantenerse tanto tiempo Maduro en el poder.

La primera duda surge cuando tenemos que definir lo que enfrentamos:

¿Es el chavismo o el madurismo o ambos a la vez?

Soy de los que cree que en Venezuela no hay dictadura. No la tradicional. No la legendaria y popularmente conocida en el mundo.

Eso a mi juicio, inicia la gravedad de la crisis. No es un solo mando el que enfrentamos. No hay quien dicte. Es una corporación de mandato, donde conviven chavistas, hasta los ortodoxos (pupilos del charlatán desaparecido), maduristas (seguidores de Nicolás and family) y eslabones libres: Diosdado, Bernal, Tareck El Aissami, Tarek William Saab, entre otros.

¿Hay unidad?

Pues no. Es un protocolo de convivencia y protección colectiva, que con el correr del tiempo es actualizado. El Aissami, Rafael Ramírez, Navarro, Giordani, Isea, etcétera ya no están por ejemplo.

Hay quienes desde que están, han hecho ejercicios completos de tiranía, de corrupción y permanecen. Otros no. La vara que mide a otros es usada indistintamente y según las circunstancias.

¿Cuándo se va el chavismo?

Cuando la oposición venezolana este a la altura de los compromisos y deje de actuar como “chavistas azules, celestes, naranjas, blancos y amarillo”.

No basta con ser distintos. Tienen que ser mejores. No es como solía decirse hace unos años “quítate tu pa ponerme yo”.

Debe haber una renovación ideológica y moral de todos los cuadros políticos. Exigir lo que la vida de cada uno representa.

¿Cuántos políticos opositores, chavistas, independientes, pueden demostrar y justificar su estilo de vida?

La Venezuela de la Cuarta República no regresará ni debe hacerlo. Gracias a ella llegó la fatídica y destructiva Quinta, pues si hay “quinto malo” y tenemos el mejor representante de esto.

Unos más, otros menos, todos somos responsables de que el chavismo esté allí.

Los empresarios, comerciantes, medios, sindicatos y sociedad civil en general son corresponsables.

Muchos empresarios con vocación política hablan de corrupción y no se analizan ellos en sus actuaciones.

La corrupción pública tiene varios autores.

El pueblo venezolano debe recibir un curso completo de ¿Cómo aprender a votar?

Las apuestas

Reconocidos analistas y periodistas aseguran que el chavismo no se va, que Maduro repite como candidato y pare usted de contar.

Todo depende de los actores de la oposición.

Prefiero observar escenarios y el paisaje venezolano da para producir cambios. El estilo de juego definirá los resultados.

Hay influencia exterior que trazará los caminos.

El Cazador pudiera jugar un papel importante.

María Corina Machado, será habilitada. Lo he sostenido hace semanas, como también asegure que Alex Saab sería intercambiado.

Las reuniones sobre temas migratorios, donde asiste Venezuela y EEUU, son una pantalla, una excusa para tratar los acuerdos.

Rafael Ramírez, se comunica pero no se entiende con los cubanos.

Los cubanos siguen dominando a los actores del gobierno venezolano, quién dude esto, soslaya la historia de nuestro continente. Ellos desde el acuerdo con Obama, prometieron “descomunizar” América del Sur y han cumplido en parte.

Evo, Correa, Pedro Castillo, Cristina, Alberto Fernández, entre otros, hoy son historia, parte del cementerio político. Le seguirán otros. Lula se salvó porque no estaba en el gobierno y no se ha vendido como una izquierda tradicional.

El apoyo de Lula a Nicolás ha disminuido y pareciera que los cubanos nuevamente pulsaron a su favor.

Al día de hoy, Nicolás no repite. La dinámica es permanente y mañana puede ser un nuevo amanecer para él y para Cilia. De ellos siempre hay que hablar conjuntamente.

Estados Unidos no le presta mayor atención a Leopoldo López y menos a Guaidó, quien no se cansa de someter nuestro gentilicio al escarnio público cada vez que habla, es un profesor que habla de lo que él menos conoce, pues su interinato fue la peor morisqueta política del siglo.

María Corina Machado

Reiteró que ella debe enfocarse en la interpretación de sus intereses por el pueblo de Venezuela y no seguir la ruta del fallido “interinato”.

No debe ni repetir el mantra del fracaso: “Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres”.

“Hasta el final” debe ser una ruta, no un fin en sí mismo. Llegar donde nunca hemos estado.

Para salir del chavismo, hay necesariamente que pactar con él dentro de términos aceptables para ambos bandos.

El problema ahora es que permitan que ella sea candidata. Falta mucho camino.

Si ella logra inscribirse cuando el término lo indique, al día siguiente Maduro sale del poder sin hacer uso de la fuerza.

Cae uno caen todos

Muchos medios lanzan esta pregunta: ¿Por qué no se sabe nada del Niño Guerrero? Presuntamente es el criminal más buscado en Venezuela.

Lo hemos dicho en columnas pasadas: Es un “holograma”, un invento.

El verdadero Pran era o es,(vivo o muerto) eso si no lo sé, un funcionario del gobierno que gerenciaba o gerencia esta red criminal.

Las autoridades policiales saben quién es.

Regiones

Estado Monagas

Los opositores lucen cansados, sin mensaje y son los mismos desde hace 24 años. Los que son sacados de los partidos fundan ONG y allí muchos se pertrecha y siguen su mismo juego.

Región Capital Chacao

RECIBO DENUNCIA: Luis Gonzalo Fernández de Córdova, el hombre que supo combinar sus facetas de director municipal, empresario y policía, para, con ayuda de su abogado Néstor Arturo Blanco, enriquecerse en Venezuela con multas de tránsito en Chacao.

Un caso de corrupción empaña en Venezuela la gestión del alcalde Gustavo Duque en el municipio Chacao del estado Miranda, donde el director municipal de seguridad ciudadana, Luis Gonzalo Fernández de Córdova Mauri, aparece conectado a la empresa de grúas CONSULTING CORPORATION & INDUSTRY, C.A., que se encarga de remolcar los vehículos que supuestamente infringen las normas de tránsito en el municipio.

La compañía CONSULTING CORPORATION & INDUSTRY, C.A., que cobra hasta más de $100 por cada remolque, pertenece legalmente al abogado Néstor Arturo Blanco, quien ha sido en el pasado apoderado judicial de una cooperativa de seguridad de la que forma parte Fernández de Córdova.

No obstante, el perfil de Néstor Arturo Blanco es más el de un abogado dedicado a atender casos civiles, mercantiles y laborales, que el de un empresario.

ZULIA

Sobre el grave accidente que conmueve al Zulia, se comenta insistentemente que el causante de la tragedia Guillermo Martínez, forma parte del entorno de un alcalde de oposición. No tenemos pruebas de ello, en consecuencia emitimos su nombre. El asunto es que en su corta historia al frente del municipio en cuestión, tres (3) hechos similares lo rodean:

¿Dónde está el procesado que fue detenido bajo su autoridad por matar a un policía municipal conduciendo ebrio?

Supuestamente la familia recibió 100 mil dólares. Comentan que el homicida era muy amigo de la hija de un dueño de un medio.

Tampoco fue detenido un director general que borracho colisionó contra un poste público.

Y ahora sucede esto.

Foto de Guillermo Martínez responsable de los hechos.

Para Guillermo Martínez, quien por referencia de sus vecinos, tiene por costumbre ingerir mucho licor, debe aplicarse todo el peso de la ley.

Paz al alma de Adriana Mendoza y consuelo a su familia. Por experiencia sé que no será fácil. Mi familia vivió una tragedia similar.

Recibo esta denuncia de EL HALCÓN ROJO (incluidos los errores ortográficos y de sintaxis):

La Realidad del PSUV en el Zulia

Como le juegan “pa atrás” a Ameliach y como este experimentado estratega recupera el Chavismo Zuliano .

Para analizar e informar de lo que pasa en la actualidad en el partido político PSUV del Zulia, hay que retroceder al año 2021, donde asume como nuevo gobernador del estado Manuel Rosales y con él, 16 alcaldes de la fórmula no gobiernera .

A partir de la aplastante derrota de Omar Prieto, caen como era de esperarse su padrino político y protector, el Dip Pedro Carreño y sus socios más cercanos: Rebeca del Gallego, etc y queda desmontada como consecuencia del mal manejo de la política en el Estado su estructura en lo político, económico y electoral (estaciones de gasolina, transporte, facturación en comercios afines, ministerio de alimentación, puente sobre el lago, aeropuerto, traslados entre el sistema carcelario, cripto lago, contrabando desde Colombia y hacia Colombia, servicios de seguridad y escolta a empresarios, medios de comunicación mal adquiridos, expropiaciones fraudulentas, impuestos o matracas a las camaroneras y pescadores, draga lago, fincas de cripto, auge de bandas cobra vacunas y otros), en conclusión tira por un barranco al Partido creado por Hugo Chávez . Es a partir de allí que la dirección nacional del PSUV envía a Jacqueline Farias como autoridad política en el Zulia y se rodea de Willy Casanova, Arnoldo Olivares, Rafael Colmenares y Jackelin Pirela, siendo este la segunda fracción de las tendencias dentro del Psuv Zulia, auto denominándose estos los protegidos de los hermanitos Rodríguez, siendo la primera tendencia para nuestro análisis la de Omar Prieto donde están Lisandro Cabello,Yonder Duran, Juan Romero, Damelis Chávez, Rafael Bracho y Angela Fernández, la tercera tendencia es la de Arias Cárdenas, allí militan Billy Gazca, Giovanny Villalobos, Luis Caldera, Magdelis Valbuena y Jairo Ramírez, la cuarta tendencia es la de los históricos leales a Nicolas Maduro integrada por: Jenny Cedeño, Mario Isea, Tiberio Bermúdez, Elbano Sanchez, Maria de Queipo y Rafit Souky, la quinta tendencia es la que se hace llamar la de nicolasito donde se autoproclaman de pertenecer a esta: Fidel Madroñero y Misleidy Mengual y la sexta y última tendencia dentro del psuv zulia es la del General Reverol donde destacan los Generales Miguel Ramirez, Castor Perez leal y Cobito Reverol. Lo que se aprecia es una diversidad bien heterogénea donde cada tendencia tiene sus propios intereses, por tal razón la dirección nacional del partido de gobierno envía a finales del año 2022 al muy veterano líder político, Cnel. Francisco Ameliach para que controle y direccione a esta jungla política que ya no solo es una maquinaria electoral, es el partido de gobierno y en la praxis política venezolana Siglo XXI (el Estado), una de sus primeras acciones es reestructurar un nuevo equipo político estatal conformado de la siguiente manera :

LUIS CALDERA ORGANIZACIÓN, JOSÉ FLEIRE, MOVILIZACION, JENNY CEDEÑO . ELECTORAL, FIDEL MADROÑERO, APC, JOHANNA VENTURA, DEFENSA INTEGRAL , DAMELIS CHAVEZ, FORMACIÓN, JEAN BRICEÑO, SECRETATRIO EJECUTIVO, GERARDINA PARADA, ASUNTOS RELIGIOSOS, HELIMENAS ESPINA, COMUNAS, RAFAEL BRACHO, ECONOMÍA, ANDRÉS PONNE JUVENTUD, YAKELINE PIRELA, MISIONES, DIOXANDRA TERAN, MUJERES, ARNOLDO ENRIQUE OLIVARES, INTERNACIONALES, GLENIS SEMPRUN, PUEBLOS INDÍGENAS, ELBANO SANCHEZ, TRABAJADORES, JOSE VILLASMIL, MOVIMIENTOS SOCIALES y GPP y MARIO ISEA, ASUNTOS REGIONALES Y MUNICIPALES.

En ese equipo, al Coronel Ameliach, se le produce una infiltración y él la permite en una suerte de amnistía política, figuras que tienen su propio interés político y que juegan a su fracaso, como queda demostrado en el referéndum del Esequivo del 6 de diciembre, donde miembros del equipo político estatal como Luis Caldera, Fidel Madroñero, Damelis Chávez, Rafael Bracho, José Fleire, Arnoldo Olivares y otros que de manera estratégica y grosera no movieron un pie para consolidar la primera victoria de Francisco Ameliach en tierras Zulianas, pero el dicho popular “más sabe el diablo por viejo que por diablo” se aplicó y el inteligente ex gobernador de Carabobo, armo un grupo muy selecto de líderes que tienen ascendencia política en las bases parroquiales y municipales, disciplinados y leales al presidente Maduro y sin lugar a dudas con claras aspiraciones políticas, este petit comité integrado por: Jenny Cedeño, Federico Guzmán, Yanier Viloria , Gleiman Vanegas, Glenis Semprum y Danilo Añez, logro consolidar y moralizar la primera gran victoria de Francisco Ameliach en el estado Zulia, lo que es importante para el análisis es que en primer término el Chavismo en el Zulia no esta muerto y tiene un electorado duro que reagrupado y moralizado son una clara opción de poder para retomar el palacio de las águilas y varias alcaldías .

Para algunos periodistas entendidos en la materia el éxito de Ameliach es que ha sabido tender puentes con todas las tendencias dentro del partido y como hormiga viene reconstruyendo relaciones bien cimentadas con los partidos del gran polo patriótico la fuerza motorizada y los líderes de comunidades sin embargo dentro de los pasillos rojos rojitos se le critica que no viva en el zulia y pase poco tiempo.

Así me llegó. Los aludidos tienen derecho a la réplica, eso sí por escrito y sería publicada el próximo viernes. Yo sé que no lo harán, pues no pueden admitir que nos leen. En fin, es su decisión.

CONFIRMADO: La unidad opositora en Zulia es una quimera.

Esta vez queda al descubierto el Plan Amarillo.

Ricardo Atencio de La Cañada de Urdaneta tiene prontuario policial:

Fue detenido siendo ya concejal por Primero Justicia en el 2015, en la sede de la Cámara Municipal de esa jurisdicción. Fuentes ligadas a las investigaciones manifestaron que el concejal estuvo vinculado con una estafa de una sociedad camaronera.

El 28 de diciembre de 2014, funcionarios de Polisur detuvieron a Mariana del Carmen Atencio Fernández, de 40 años, en la avenida 5 de San Francisco, frente al terminal terrestre Simón Bolívar, hermana del dirigente político, quien estaba solicitada por el juzgado noveno de control del estado Zulia por el delito de estafa.

¿Cuándo lo postularon en el 2021 sabían esto? Estoy seguro que la mayoría de sus electores lo desconocían.

Digo esto porque una persona así, claro que es capaz de aliarse con el chavismo.

Para el momento de hacer esta columna seguían los rumores en varios concejos municipales como San Francisco y el propio Maracaibo.

En el CLEZ repite para mi desagrado Iraida Villasmil.

Hay un plan AMARILLO-CELESTE contra los AZUL-BLANCO. Con sobrados precedentes. Esto favorece al chavismo lamentablemente.

Recuerdo la fiesta que en el 2017 hicieron Primero Justicia y Voluntad Popular cuando ganó Omar Prieto y perdió Rosales.

¿Se repetirá la historia?

Haga usted el juicio.

