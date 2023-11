(13 de noviembre del 2023. El Venezolano).- La talentosa venezolana Erika De La Vega informó que se sometió a una craneotomía, para extraer un tumor benigno de su cerebro.

A través de sus redes sociales indicó que hace unos meses, la comediante se realizó resonancia magnética como parte de su chequeo médico anual y descubrieron el tumor, que debido a su tamaño dedujeron que tenía al menos una década creciendo en su cabeza.

«Esto quería decir que iba a seguir creciendo y quizás en unos años podía comprometer mi salud y mis funciones», escribió la De La Vega en una publicación en su cuenta de Instagram. «La única opción que tenía era sacarlo a través de una craneotomía», agregó.

Al conocer el diagnóstico, no lo dudo. De inmediato coordinó con los médicos la cirugía. Fueron días difíciles, en los que trató de mantenerse ocupada. «Ocupé mis días lo que más pude para que la mente no me jugara en contra, para detener las búsquedas en Google y poder controlar mis nervios y los apocalipsis del futuro», explicó.

Todo salió bien y ya se encuentra en casa recuperándose. «A todos los que reciben diagnósticos inesperados y están lidiando con ellos, los abrazo. Es un estado de conmoción difícil de explicar. A todos los que nos cuidan, los abrazo más fuerte», dijo la locutora, quien compartió varias fotos de su proceso de recuperación.

Erika de La Vega aseguró que se siente muy agradecida por la nueva oportunidad que le regaló la vida. «(Estoy) reflexionando, aceptando y sobre todo, agradeciendo por este cupón de vida que me regalaron. Recalculando y viendo como se viven las segundas oportunidades».