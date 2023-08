(31 de julio del 2023. El Venezolano).- La selección nacional que nos representó en la Billie Jean King, la Copa Davis femenina para quienes no conocen del tenis, ascendieron el pasado fin de semana al grupo I mundial, esta selección conformada por Vanesa Suárez ,Sofía Cabezas, Daniela Rivera y Raquel Amaro con la capitanía de Aymet Uzcategui, no perdieron un solo partido, y además no perdieron ni un solo set, siendo un total éxito de participación y de autoridad en la cancha dura de la República Dominicana.

Las chicas dominaron a plenitud a las raquetas contrarias con pizarras de (3-0) en lo que fueron sus enfrentamientos de la fase de grupos ante Paraguay, Bahamas y Costa Rica, victorias que las ubicaron en la cúspide del pool B para buscar su ascenso.

Para la jornada definitiva, se impuso por 2-0 a Uruguay, que había quedado segunda en la llave A, con registro de 2-1, colocando a nuestro país en la historia con páginas doradas para estar en grupo I mundial de la Billie Jean Cup.

Este último encuentro contó con una definición categórica, Sofia Cabezas dominó con comodidad el primer set por 6-2 y remató a la uruguaya Taly Lich, con un 6-3 en el segundo parcial para reportar el primer punto vinotinto.

El ascenso de nuestro tenis no iba a tener que esperar por los dobles ya que Vanesa Suárez, despachó por la vía rápida a Lucía de Santa Ana (6-3 y 6-1)

Aymet Uzcategui quien debutó como capitana expresó a los organizadores “Para ser la primera experiencia estoy más que contenta y agradecida con el grupo que ha estado aquí compitiendo… Estoy feliz por ellas, porque compitieron muy bien, estoy agradecida con todos los que han creído, a nuestro delegado Mike Pérez , a los medios de comunicación por todo su apoyo” indicó la capitana.

Venezuela histórica en Santo Domingo al obtener su ascenso, un equipo nacional que a pesar de todas las dificultades que presenta la Federación Venezolana de Tenis, la cual está actualmente trabajando través de la Comisión Técnica Administrativa, quienes son la autoridad actual competente, una delegación pudo cumplir su meta principal, de la mano de un gremio que aún apuesta y cree en el desempeño y la labor de los atletas.