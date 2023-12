(27 de diciembre del 2023. El Venezolano).- Florida, conocido por ser uno de los cinco estados que regularmente imponen la pena de muerte, ha suscitado creciente preocupación a nivel nacional en 2023 debido a sus esfuerzos decididos por expandir y aumentar la aplicación de la pena capital.

El estado ha tomado medidas significativas, incluida la reanudación de ejecuciones después de tres años, la reducción del umbral para que los jurados recomienden la pena de muerte y la expansión de los delitos elegibles para la pena capital. Estos movimientos colocan a Florida en la vanguardia de la cuestión de la pena de muerte en todo el país.

Un informe reciente del Death Penalty Information Center, con sede en Washington, D.C., revela que Florida ha sido responsable de un aumento a nivel nacional en el número de ejecuciones llevadas a cabo en 2023. Con seis ejecuciones, el estado ocupa el segundo lugar, solo detrás de Texas, que llevó a cabo ocho ejecuciones.

En la primavera, legisladores y el gobernador Ron DeSantis modificaron la ley estatal, permitiendo que los jurados no tengan que ser unánimes al recomendar la pena de muerte. El nuevo umbral ahora es un voto de 8-4 a favor de la pena de muerte.

Además, los legisladores aprobaron un proyecto de ley que extiende la pena de muerte a agresores de abuso sexual infantil, un cambio que desafía la jurisprudencia de la Corte Suprema de Estados Unidos y de Florida. Los fiscales en el Quinto Circuito Judicial de Florida han presentado los primeros cargos de este tipo este mes, respaldados por el “total respaldo” del gobernador DeSantis, informó Tampa Bay Times.

Estos desarrollos se producen en un momento en que el apoyo público a la pena de muerte está disminuyendo, según el Death Penalty Information Center. La renovada insistencia de Florida en la pena capital ha llevado a que Maria Deliberato, directora ejecutiva de Floridians for Alternatives to the Death Penalty, califique al estado como “el más extremo en cuanto a la pena de muerte en la nación”.

Deliberato sugiere que este renovado énfasis podría estar relacionado con las “aspiraciones presidenciales del gobernador”, así como con la reacción al veredicto de 2022 para el tirador responsable de la tragedia de Parkland, donde un jurado dividió su decisión 9-3 a favor de la cadena perpetua en lugar de la pena de muerte.

Cuando DeSantis firmó el proyecto de ley que redujo el umbral del jurado, Hunter Pollack, hermano de una estudiante fallecida en Parkland, expresó su agradecimiento al gobernador, diciendo que, aunque no pueden cambiar el pasado, pueden evitar que otras comunidades experimenten la “injusticia y el dolor” que vivieron.

Florida implementó el requisito de unanimidad del jurado en 2017, basado en una decisión de la Corte Suprema del estado. Sin embargo, esta medida fue revertida más tarde, cuando la corte se volvió más conservadora después de las designaciones de DeSantis.

En enero, DeSantis expresó su decepción por el veredicto de Parkland ante los alguaciles de Florida y sugirió que un voto de ocho a favor de la pena de muerte debería ser el mínimo. La Legislatura respondió aprobando leyes que reducían el umbral, convirtiendo a Florida en uno de los dos estados que no requieren un jurado unánime; el otro es Alabama, que requiere 10 jurados.

Este cambio ha creado incertidumbre en los tribunales de Florida, donde fiscales, abogados defensores y jueces intentan entender cómo manejar los casos en curso que surgieron bajo el requisito de unanimidad. Los fallos judiciales han variado en su interpretación, con algunos casos aceptando un umbral de 8-4 y otros insistiendo en la unanimidad.