(06 de diciembre del 2024. El Venezolano).- Este 5 de diciembre, durante el Festival Internacional de Cine del Mar Rojo en Yeddah, Arabia Saudita, Emily Blunt dejó entrever la posibilidad de una secuela de “El diablo viste a la moda”, según informó The Hollywood Reporter.

La actriz, que interpretó a Emily en la exitosa película de 2006, reconoció que ha oído los “rumores” sobre una segunda parte de la cinta protagonizada por Anne Hathaway y Meryl Streep. Sin embargo, Blunt aclaró que no puede compartir demasiados detalles sobre el proyecto: “Hay cosas en movimiento, pero no sé si puedo confirmar nada. Aunque todos estaríamos encantados”, comentó.

En 2018, Emily Blunt expresó una opinión diferente sobre la idea de una secuela, al considerar que muchas veces las segundas partes no cumplen con las expectativas. No obstante, la actriz señaló que, si todo el elenco original estuviera de acuerdo, estaría dispuesta a unirse al proyecto.

Emily Blunt aseguró que aceptaría ser parte de una secuela de El diablo viste a la moda si el elenco original lo hace (Créditos: captura de pantalla de la cintan El diablo viste a la moda)

“Si todos estuvieran a bordo, yo también estaría dispuesta a hacerlo. Aunque en el fondo, casi espero que no suceda, porque creo que a veces, cuando se hace una secuela, todo pierde un poco de la magia que tiene el original”, compartió Emily Blunt en entrevista con People.

En una aparición posterior en el podcast Happy Sad Confused, la actriz reflexionó sobre el valor de las cosas que deben “apreciarse y preservarse dentro de su burbuja”, destacando que está bien dejar ciertos momentos como están. En la misma conversación, recordó una anécdota sobre Meryl Streep, quien había mencionado que no estaría dispuesta a regresar a su icónico papel como la antagonista Miranda Priestly si eso implicaba perder peso.

“Creo que Meryl comentó algo gracioso al respecto. Le preguntaron si haría una secuela, y ella respondió: ‘Sí, si no tengo que perder peso’. Pero estoy segura de que dijo ‘el maldito peso’”, relató Blunt, reportó Infobae.

La actriz de 41 años hacía referencia a una entrevista de Streep para Access Hollywood, donde no descartó la posibilidad de retomar su papel en El diablo viste a la moda, aunque dejó en claro que solo lo haría si no tuviera que someterse a un cambio físico significativo: “Claro, quiero decir, tendría que perder mucho peso, pero lo haría, sí”, aseguró en esa ocasión. Meryl Streep volvería a encarnar a Miranda Priestley si no tuviera que bajar mucho de peso (Créditos: Moviestore/REX/Shutterstock)

Aunque Blunt no dio más detalles sobre el posible rodaje de una segunda parte de El diablo viste a la moda, su excompañero y cuñado en la vida real, Stanley Tucci, le aseguró recientemente a la revista People que está dispuesto a repetir su papel de Nigel: “Si sucede, sólo puedo decir que estaré feliz. Realmente no lo sé. No he oído hablar de la trama ni de nada. Realmente no lo he oído”, declaró.

Por si fuera poco, en abril de 2024, Anne Hathaway le dijo a la revista Extra que “no tenía demasiadas esperanzas” de que hubiera una secuela después de haberle dicho a E! News el mes anterior que “no creía que probablemente alguna vez se pudiera hacer una continuación de esa historia”.

En junio de este año, la revista Puck News aseguró que la secuela de El diablo viste a la moda ya es un hecho y que la trama podría seguir a Miranda Priestly, quien sigue al frente de Runway, mientras aprende a navegar en una industria de revistas cada vez más digital, luchando por conseguir dinero para la publicidad. Por su parte, Emily ha ascendido de rango y ahora trabaja en uno de los conglomerados de marcas de lujo de Runway que se anuncia con la publicación. La secuela de El diablo viste a la moda apunta a que reunirá a las tres protagonistas (Créditos: Escena de la cinta El diablo viste a la moda)

El medio también explicó que la historia podría estar basada en secuela del libro, Revenge Wears Prada: The Devil Returns, que se lanzó en 2013. La novela tiene lugar casi una década después de la original y pone a Andy y Emily juntas como editoras en jefe de revistas importantes, pero, todo da un cambio cuando Miranda regresa sigilosamente a la vida de la protagonista.

La película de El diablo viste a la moda fue tan exitosa que recaudó 326 millones de dólares en la taquilla mundial y fue bien recibida durante la temporada de premios, lo que le valió a Meryl Streep su nominación número 14 en los Premios Oscar.