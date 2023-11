(30 de noviembre del 2023. El Venezolano).- Elon Musk se disculpó este miércoles, en su primera entrevista con medios de comunicación desde su tuit antisemita en X a principios de noviembre, por lo que llamó su publicación “más tonta” en redes sociales. Sin embargo, arremetió contra los anunciantes que abandonaron la plataforma debido al creciente antisemitismo en la red social antes conocida como Twitter.

“No quiero que tengan publicidad (en X)”, dijo Musk en la Cumbre DealBook de The New York Times en Nueva York. “Si alguien me va a chantajear con publicidad o dinero, váyanse a la mie***”, dijo. “¿Está claro? Hola, Bob, si estás entre el público, así es como me siento”, añadió, refiriéndose al CEO de Disney, Bob Iger.

Musk hizo su intervención mientras la CEO de X, Linda Yaccarino, estaba sentada entre la audiencia. Yaccarino ingresó a la empresa para atraer a anunciantes de renombre.

En una conversación dispersa que duró más de una hora, Musk también dijo que no tiene ningún problema en que lo odien. “Ódienme”, dijo. “Hay una verdadera debilidad en querer agradar”, sostuvo.

Vestido con una chaqueta de cuero, botas negras de cuero, pantalón negro y un collar que le regaló el familiar de un rehén israelí que dice “tráelos a casa”, Musk añadió que ha sido “un año increíble” y admitió que a veces dice “algo equivocado”.

Varias empresas destacadas suspendieron su publicidad en X este mes luego de que Musk respaldara públicamente una teoría de conspiración antisemita que favorecen los supremacistas blancos.

El éxodo publicitario incluyó empresas de medios como Disney, Paramount, NBCUniversal, Comcast, Lionsgate y Warner Bros. Discovery, la casa matriz de CNN.