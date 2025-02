(17 de febrero del 2025. El Venezolano).- El Venezolano ha iniciado una serie de reuniones en varias localidades donde circulamos, convocar figuras importantes y escucharlas sobre el acontecimiento político importante del momento es una de las tareas prioritarias. Nos disculpan el Símil, pero Trump es como un asteroide que ya chocó con el planeta. Para sorpresa de todos el presidente de EE.UU. está dispuesto a cumplir sus promesas.

Redacción: El Venezolano



Hemos aprovechado la presencia corta en Madrid de Leopoldo Martínez Nucete; propiciamos un encuentro tipo petit comité con un grupo de amigos y amigas del exilio venezolano. La motivación tenía sentido, Leopoldo Martínez es un político egresado de la UCAB en leyes, con estudios en Harvard, Universidad de Princeton y Universidad de Mami; además viene de colaborar en la gestión del presidente Joe Biden e integró el Comité Nacional Demócrata de los EE.UU. conoce la burocracia de Washington.



Ha publicado 94 Paradojas para pensar el siglo XXI y Democracia Económica. Fue una reunión entre amigos, y sin mucho rodeos, entramos en materia.



Para Leopoldo Martínez la candidata Kamala Harris estuvo mucho tiempo de bajo perfil, no sabe si fue una estrategia para no opacar al presidente Joe Biden; lo cierto es que en el comando republicano al parecer tenían claro que al final Biden salía de la contienda. Por eso nunca perdieron de vista a la vicepresidente y siempre fue centro de sus bulos para desgastarla.Pero esa, es posible, no sea la causa principal de la derrota -dijo- hay muchas y es obvio que la xenofobia, el nacionalismo jugó un papel clave en el resultado.

Frente a una pregunta de los asistentes, respondió que le gustaría que el gobierno de Biden sea recordado como un gobierno acertado en el plan económico y como un gobierno respetuoso de la democracia interna y mundial.



Leopoldo hizo una larga exposición sobre los primeros días de Donald Trump en el despacho Oval, que se puede resumir en lo siguiente: el plan de Trump junto a la tecnocracia o tecnocasta es desmantelar el Estado; la dictadura de los algoritmos. Todo es reciente y seguro las instituciones sabrán responder, dijo.

Especial referencia hizo Leopoldo Martínez para Elon Musk, considera que le han creado un cargo sin figura jurídica definida. Una aberración. Un funcionario público mafioso al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental; que además contrata con el Estado; no tengo la menor duda que tratará de disolver la NASA y otras para que sus empresas ocupen ese lugar.



Ante otra pregunta, dijo, que a Putin le conviene en la Casa Blanca un tipo sin sinderisis. Quiere una Europa y EE.UU. en crisis.

Con Trump ha llegado una nueva Oligarquía a EE.UU. una especie de Cleptocracia con mucho poder económico que toma decisiones para sus intereses. Entramos a una crisis de la política y la democracia a nivel mundial.



Qué va a pasar con la USAID, le preguntó uno de los presentes.



Es algo horrible -dijo- han baipaseado todos los detalles legales y humanos; es una agencia autónoma, creada por ley; mal hecho actuar por orden ejecutiva y sin debate alguno. Manu militari. Son innumerables los programas de asistencia humanitaria de esta agencia en el mundo, además de los programas de apoyo a las gestiones democráticas. La diáspora venezolana ha tenido en la USAID una mano amiga. Hay demasiados proyectos relevantes, que ahora mismo han quedado en un limbo.



Marco Rubio tiene en sus manos un clavo caliente, ya veremos de que material está hecho el Secretario de Estado. El caso Venezuela no podía faltar. Leopoldo Martínez fué crudo y sincero…en el ADN de Trump está presente la idea del más fuerte, voy a especular -dice- cuidado si ante las sucesivas derrotas, la oposición venezolana le ha causado esa sensación y Maduro le ha transmitido el perfil de un tipo fuerte con el cual él puede hacer acuerdos. Y ya lo empezamos a ver» «Por eso digo que la oposición venezolana debe mojarse. Entiendo que no quieran molestar a Trump; pero frente a la tragedia que viven ahora mismo los venezolanos en EE.UU. hay que producir respuestas firmes. No hacerlo puede tener consecuencias políticas».



«Lo del Tren de Aragua es una canallada, estigmatizar a todo el mundo de esa manera, tiene fines inconfesables, que solo a un tipo como Trump se le ocurre eso. Con expedientes penales de todo tipo solo hay en EE.UU. 800 venezolanos». El resto de los miles de venezolanos están trabajando y cumpliendo con las leyes».



En el ambiente de la reunión algo quedó claro: Trump es un elefante caminado sobre una cristalería o algo peor que el asteroide bautizado como 2024 R4 que se acerca a la tierra.La capacidad de impacto de ambos puede ser devastadora. Un llamado a la calma