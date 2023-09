(01 de septiembre del 2023. El Venezolano).- El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha estimado parcialmente la denuncia presentada por el Consejo Superior de Deportes (CSD) y ha decidido abrir expediente disciplinario a Luis Rubiales por dos “infracciones graves” por lo que el Gobierno no podrá proceder a suspenderle temporalmente, tal y como tenía previsto. Este escenario, que era el que manejaba el CSD, estaba supeditado a que el TAD considerase la infracción como “muy grave”. La decisión tumba los planes del Ejecutivo, pues Víctor Francos, presidente del CSD, estaba esperando la resolución para convocar a su comisión directiva en un plazo de 48 horas y sancionar provisionalmente a Rubiales de manera inmediata.

Ahora, el TAD, que ha iniciado un procedimiento para sancionar a Rubiales por dos infracciones contra el decoro pero no ha considerado el abuso de poder o autoridad en el beso a Jenni Hermoso, tal y como esgrimía el CSD, puede suspenderle cautelarmente. Así se lo ha solicitado el Gobierno, tal y como ha confirmado en una comparecencia el ministro de Cultura y Deportes en funciones, Miquel Iceta. “En virtud del artículo 102, el Consejo va a pedir que el propio Tribunal le suspenda cautelarmente hasta que acabe el proceso”, ha dicho Iceta, quien ha reconocido que no comparten la decisión tomada por el tribunal. “El criterio del Gobierno sigue siendo que las actuaciones de Rubiales merecen el calificativo de muy graves”, ha dicho, y ha insistido. “Nosotros creemos que los hechos son muy graves. Si el Tribunal lo hubiese considerado así, el propio CSD podría haber suspendido directamente a Rubiales. Como no ha sido así, le corresponde hacerlo al Tribunal”, ha insistido.

Iceta ha apelado a “se acabó” generalizado y ha recurrido a las palabras de Aitana en la gala de UEFA para reivindicar que en el comportamiento de Rubiales sí existía un abuso de poder. “Se acabó. Lo ha dicho el CSD, el Gobierno, las jugadores, la FIFA, la opinión pública nacional e internacional. También lo ha dicho el consejo de presidentes territoriales de la RFEF. Como ha dicho Aitana, no podemos permitir un abuso de autoridad. No vamos a tolerar la falta de respeto a los derechos de mujeres. Han de ser las Asambleas y los organismos de supervisión los que deben tomar las iniciativas y ejercer en plenitud las funciones que les confiere la Ley del Deporte”. El ministro, además, ha desvelado que el presidente del CSD “ha pedido a sus servicios jurídicos de adoptar otras medidas”.

Luis Rubiales sorprendió este viernes a la Asamblea General de la RFEF al anunciar que no dimite de su cargo de presidente y denunció que en su caso "se está ejecutando un asesinato social", reportó Infobae.

La suspensión de la FIFA

El dirigente fue apartado de su caso el pasado sábado, cuando la FIFA anunció que le suspendía de toda actividad relacionada con el fútbol a nivel nacional e internacional por un periodo inicial de 90 días. Iceta ha reconocido que están en contacto con el organismo internacional. “Estamos en contacto con la FIFA para intentar que no tenga ningún daño en nuestras competiciones la mala imagen que se ha dado. No estamos solos. Hay una sociedad; hay unas deportistas que han ganado el mayor triunfo de su historia y no puede redundar en un perjuicio por causa de acciones que no debieron haberse producido”, ha asegurado.

El ministro Miquel Iceta durante su comparecencia tras la resolución del TAD. EFE

Ahora, tras la decisión del TAD y a la espera también de la investigación de la FIFA, Rubiales, que se enfrenta a una sanción del tribunal de un mes a dos años cuando finalice el proceso, podría recuperar su puesto a los 90 días, por muy remoto que parezca. Por ello, Iceta ha apelado a una respuesta a todos los niveles contra el dirigente. “Hay que pedir una reacción de las estructuras de este país. Son ellas las que tienen que comprometerse en la aplicación de la Ley del Deporte. Es una batalla que vamos a ganar”, ha sentenciado el ministro.