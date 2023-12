Caiga Quien Caiga

Sobre el 30 de abril, fecha de la última intentona golpista contra el régimen de Nicolás Maduro, aún hay muchos secretos ocultos, haremos un comentario sobre una pequeña parte de lo que se sabe..

“Durante siete horas de entrevistas, el ex sargento estadounidense Jordan Goudreau describe el esfuerzo fallido de derrocar al gobierno venezolano de Nicolás Maduro…”

“Los detalles de Gedeón son difíciles de precisar, incluso cuando las labores de planificación se extendieron desde Washington y el sur de Florida hasta Colombia y algunos puntos del Mar Caribe. Los alegatos reportados exclusivamente en esta historia también están recogidos en una demanda por incumplimiento de contrato que exige el pago de $1.4 millones y que fue presentada el viernes por el abogado Gustavo J. García-Montes en el Tribunal de Circuito de Miami-Dade. La demanda es contra Juan José Rendón, un consultor político cercano al equipo del presidente interino Juan Guaidó, a quien la administración Trump y más de 55 otras naciones declararon el año pasado que era el legítimo jefe de Estado de la nación petrolera. La demanda fue presentada a nombre del sargento retirado de primera clase Jordan Goudreau, quien durante dos entrevistas que sumaron aproximadamente unas siete horas insistió en que tenía el apoyo de la administración de Trump y que incluso celebró reuniones para planificar la operación en el Hotel Trump en Washington y en el campo de golf Trump Doral en Miami. Los reporteros que trabajaron en esta investigación pasaron horas revisando los datos y las declaraciones brindadas por Goudreau durante un período de seis semanas…”

“Goudreau dijo que la reunión de octubre de 2019 con Lucas ocurrió en la cafetería del Hotel Trump en Washington. Lucas fue uno de los abogados que representó al ex guardaespaldas del presidente Trump, Keith Schiller, en 2017 cuando Schiller fue entrevistado por el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes como parte de su investigación sobre la interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016”

“La demanda presentada el viernes contra Rendón busca cobrar $1.4 millones que él dice, el asesor de Guaidó se comprometió a pagar en los documentos firmados. Rendón es un consultor político designado por Guaidó para liderar un “Comité de Estrategia” encargado de explorar opciones para derrocar a Maduro y supuestamente firmó el contrato como representante de la administración de Guaidó. Rendón declinó pronunciarse sobre las alegaciones del ex boina verde. Goudreau también afirmó que miembros de alto rango del equipo gobernante de Guaidó desempeñaron un papel activo en la planificación de la operación, y en un momento exigieron que se reservaran $20 millones para financiar un levantamiento popular interno para acompañar la incursión militar”.

Parte de la noticia cubierta por el diario “El Nuevo Herald de Miami”, comprobandose que el movimiento militar anunciado el 30 de abril, era parte de una obra de teatro que tendrá varias temporadas.

Detrás de los acuerdos con las autoridades de Estados Unidos de ese momento, estaban en línea directa Juan Guaidó y el ausente de escena JJ.Rendón.

Los que firmaron autorizados por Guaidó, lo hicieron en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, como lo señala el contrato.

Es decir, tenían autoridad y legitimidad para actuar.

De la totalidad del contrato de Goudrau, lo que destaca son las condiciones leoninas, el alcance, las prerrogativas.

No menciona por nombre y apellido ninguna de los activos, porque todos quedaban bajo la prevalencia de sus servicios de seguridad.

El contrato sugiere que hay algo más en la transición después de la caída del régimen.

Es un contrato que por cierto no ha sido anulado. Porque entre otras cosas,JJ Rendón reconoció su existencia, validez, además de mantener la implicación del interinato.

Obviamente, si no menciona a PDVSA que por el contrato quedaba incluida, mucho menos a ninguna de las empresas con las que firmó Guaidó.

¿Cuáles son esas empresas? Es un tema de investigadores.

¿Cuál era el acuerdo? ¿Qué buscaron? ¿El fracaso fue por error o por intención?

Muchas dudas se mantienen.

Los invito a que vean distintos medios donde aparecen los anexos de los contratos reconocidos por Guaidó.

Miren el encabezado. Es el mismo que se mencionan de los contratos secretos.

Por y entre LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (desde ahora la Administración) Juan Gerardo Guaido, Presidente en funciones, y cualquier administración sucesora o gobierno debidamente electo…..

Por eso es que no pueden reconocer a Maduro. Más allá de la ética que pregonan, este contrato oculta otros hechos, donde la cabeza visible es Leopoldo López.

Y después de Guaido reconocieron a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional 2015 (la Administración Sucesora). Hasta que haya un presidente electo debidamente, en el 2024, gane quien gane.

En la negociación Cuba-Estados Unidos, se ha discutido el reconocimiento, aunque sea parcial, de estos contratos secretos, si las elecciones las gana el oficialismo.

Eso mi apreciados lectores, laboratorios y enemigos que me leen, es la verdad.

Ante esto, sigo advirtiendo a la candidata de la mayoría del pueblo venezolano, es peligroso ver a María Corina abrazada a Leopoldo, quien la presenta a los favorecidos por los contratos de Guaidó, como la garante de su cumplimiento.

¿Sabe eso la novísima líder de Venezuela?

La misma y hedionda corrupción de los chavistas-maduristas. Ahora guaidosistas, intentan involucrar a los mariacorinistas.

¿Por qué este plan no va a sacar de la miseria y pobreza a los venezolanos?

Y los maduristas no señalan eso, porque ellos mismos se están presentando a su vez como garantes también de esos contratos. A ver si los dejan ganar en el 2024. Lo cual es en estos momentos prácticamente imposible.

Lo único decente que están haciendo es lo del referéndum sobre el Esequibo y por razones absolutamente distintas a las que mencionan.

Muchos, mi querida candidata María Corina, están jugando a seguir siendo atractivos para la Exxon Mobil y tratan de sabotear la recuperación de la Guayana Esequiba, que no está haciendo el chavismo.

Sé que tú postura es ajena a eso. Por ti puedo meter las manos, por otros no lo creo.

Si en el esfuerzo de Leopoldo López de involucrarte.

No es ignorancia, ni ingenuidad. Tengo semanas siguiéndoles la pista.

No es un secreto mi apoyo a María Corina Machado, por eso insisto en que revise los acuerdos que le proponen.

Mi conocimiento directo sobre los contratos, es porque han sido mencionados en algunas de las reuniones de negociación en las que han participado muchos.

Hay cosas que no puedo mencionar por las limitaciones de los acuerdos de confidencialidad de mis fuentes.

La Exxon Mobil tiene las manos metidas en muchas posiciones políticas de Venezuela, por ejemplo Voluntad Popular, que es un aparato político inexistente, salvo sus dirigentes como Leopoldo López, no así Guaido, que conserva algo de prestigio en ciertos sectores de la oposición venezolana.

¿Participar o no participar en el evento electoral del 3 de diciembre? He allí la cuestión

Hasta el presente, las veces que la oposición ha jugado a la abstención le ha ido muy mal. No vale ni recordarlo.

Si no participamos, el chavismo igual ganará ciertamente. De que ellos quieren utilizar este evento en beneficio propio, es lógico y hasta presumible por parte de quienes han destruido el país estos 25 años.

El asunto es que de ganar el SÍ en las cinco (5) preguntas, le estaremos entregando a los que menos han hecho por defender el territorio, un mandato legal, con la posibilidad incluso de suspender las elecciones del 2024, como consecuencia.

Cosa contraria si nos hubiéramos apoderado de las tres primeras cuestiones y hacer campaña por el NO para las dos últimas.

Dejarlos solos en este escenario es entregarles una posibilidad que no merecen.

No quiero creer que la Exxon Mobil tiene actores venezolanos apostando en contra de Venezuela, aunque todo me lo indica: políticos, juristas, influencers, etc.

Leopoldo López en Washington no ha tenido el eco que él pregona, no obstante sus pasos llevan un camino preciso. En pocas palabras no genera atención..

Un enajenado mental, con sueños de grandeza, mitómano, que se cree la reencarnación de Bolívar, no puede orientar a la guía escogida popularmente.

Sufre de una enfermedad y es contagiosa.

Tengo la obligación moral de advertirle a quién a partir de diciembre 2024 ejercerá nuestra representación.

Los venezolanos no queremos el regreso del mantra “guaidosista”. Una sinonimia peligrosa se percibe en determinados discursos, olvidando el desastre de un gobierno que no fue interino a los efectos de avanzar en el camino de la libertad, salvo la económica de un grupo de amigos y familiares.

Nosotros tenemos nuestras propias razones para participar el 3D y defender a la Patria. Juntos pero no revueltos. El enemigo en este momento es Guyana y los países que lo apoyan. Si ellos ganan será para siempre.

Nicolás y su combo tienen fecha de salida y ni que se disfracen de vírgenes vestales se salvaran del castigo cristiano, como lo hizo Teodosio…

Cae uno caen todos

El chavismo sigue siendo muy bueno para lo malo, muy malo para lo bueno.

Lo que no hicieron ayer por rescatar el Esequibo, hoy lo quieren corregir con el referéndum y también ellos se darán cuenta que el apoyo que tienen los invasores, está muy por encima de los planes rojos.

El tiempo perdido hasta los santos lo lloran y eso pasó con el Esequibo, gracias a Chávez y Maduro. Sin olvidar a las Fuerzas Armadas “chavistas, leninistas, marxistas y fundamentalmente chavistas”.

Igual dudo que luego de todas las inversiones en materia petrolera, gasífera y en minerales, los Estados Unidos y otras naciones regresaran con las sanciones más fuertes.

Eso tampoco existe.

En la negociación de Barbados me aseguran que la oposición se comprometió a participar en el referéndum. No entiendo porque el fraccionamiento opositor actual.

SE EQUIVOCAN los que aseguran la participación de Lacava y Delcy en sustitución de Maduro. Lo último está planteado. Lo primero es una “mentira para sacar verdades”. Uno de los precandidatos es Diosdado. Sus caminatas, sus giras, solamente pueden catalogarse como gira de precandidato.

Los cubanos tendrán que decidir, entre continuar con Maduro bajo nuevo acuerdo o lanzar a Diosdado.

INHABILITADOS Y ANUNCIOS: María Corina no será declarada candidata oficial temporalmente. Ni Diosdado candidato del chavismo.

Los cubanos están claros: Maduro no repite. No en sus términos. Ahora bien, quien ejerce el poder como Nicolás es consciente de que el día que se anuncie oficialmente la batalla entre María Corina y Diosdado, él pasará a mejor vida.

Eso suele ocurrir en política. El olor a muerto será permanente y nadie quiere anotarse a quien dejará el poder.

El hombre que hablaba con “pajaritos lo sabe”. Cuando eso ocurra ni los “perros” callejeros se le acercaran.

LA VERDAD VERDADERA es que Maduro no quiere adelantar su salida o la pérdida de su poder.El día que María Corina asuma ante el CNE la candidatura, ese será su final.

Muchos juegan no a las elecciones de diciembre de 2024, sino a repetir la salida en enero del mismo año mencionado.

Maduro recibe presión para cumplir los compromisos con la comunidad internacional, sobre las habilitaciones de candidatos opositores. Eso es verdad como también lo es que la que le preocupa más es la de María Corina.

En su defensa podríamos decir que el problema radica en la postura de MCM. Ella continúa afirmando que no está “inhabilitada”. Eso es cierto desde un punto de vista legal. Ella nunca recibió la resolución en su contra. En consecuencia, dudo que MCM acepte apelar a algo que no existe.

Eso entraría a contradecir su coherencia, su palabra y su firmeza. Además le daría un “yeyo” mayúsculo a Diosdado, pues el más odiado en Venezuela, ha asegurado que ella no será candidata.

Esperaremos.

PROSPERI deshoja la margarita rumores corren sobre su suerte. Algunos aseguran que se “negocio” con Bernabé y se incorporará a la campaña del partido AD “judicializado” con Luis Eduardo Martínez, mejor conocido como “El Burro” de candidato. El tiempo lo dirá.

LUZ VERDE, aparentemente recibirá Capriles para ser habilitado nuevamente. Cuidado. Este es un candidato “apetecible” para el cogollo chavista.

Maduro busca retirarse a disfrutar de sus miles de millones y con María Corina de Presidenta, como esperamos todo, eso no será posible.

VOLVIÓ ER CONDE a buscar no se que…seguiremos informándonos.

¿Será que el Botox se le filtró al cerebro? No entiendo a Delsa. Ya no puede ni reírse de tanta inyección que se ha puesto, pero ese es su problema. Ahora juega a sustituir a María Corina, no se quien le metió eso en la cabeza. Sigue siendo una dirigente folclórica, sin ningún chance. Debe reinventarse.

