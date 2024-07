(17 de julio del 2024. El Venezolano).- El candidato presidencial Luis Eduardo Martínez, es un hombre con calidad humana, que viene de abajo, que viene del pueblo, que se formó y se preparó para ser Presidente de la República, no es un improvisado, un puesto ahí, No, tiene una carrera política de triunfos y de logros, fue Concejal, Legislador, dos veces Gobernador del Estado Monagas, actualmente es Diputado a la Asamblea Nacional. Conoce el País y lo ha pateado en muchas oportunidades, está en las calles, en los barriadas de los pueblos, ha recorrido todas las ciudades de Este a Oeste y de Norte a Sur, ha vivido, conoce y está consustanciado con los problemas que vive la inmensa mayoría de los venezolanos. Estamos trabajando, la ruta es Pa´Miraflores.

Por Mario Valdez

Los venezolanos quieren Paz

Los venezolanos quieren paz, tranquilidad, progreso, estamos cansados de la pugnacidad, de una lucha esteril de dos fracciones políticas que no logran entenderse y no se entenderán, porque en el fondo tienen intereses comunes, para que este estado de cosas continúe. Esa es la realidad, se acostumbraron a vivir con el País dividido, unos se aprovechan de los bienes que tenemos aquí, y que los administra el gobierno de Maduro; y los bienes de afuera y las ayudas humanitarias, con las contribuciones internacionales que las administra la Asamblea Nacional de 2015, con Guaido y su combo. Esa es la realidad. Por eso vamos con Luis Eduardo Martínez por la calle del medio, para acabar con los 25 años de malos gobiernos de Hugo Chávez y de Nicolas Maduro; y la oposición fracasada que durante 20 años ha llamado a la abstención, a la no participación en las elecciones presidenciales, contribuyendo con el continuismo gubernamental.

Estamos conscientes del desafío que tenemos por delante

Desde el Movimiento Republicano (MR), estamos conscientes del desafío que tenemos por delante, estamos haciendo una campaña electoral sin recursos, con las uñas, con las pocas contribuciones que los amigos nos han dado, pero no desmayamos porque primero está Venezuela, para dar una muestra que se puede hacer una política distinta, con desprendimiento, con un llamado a la unidad nacional. El reto y las circunstancias adversas que estamos enfrentando, es minúsculo ante los grandes intereses de la patria por los que estamos luchando, en la búsqueda de un mejor vivir para los venezolanos .

El MR y su candidato presidencial estamos desarrollando una campaña electoral intensa, compleja, en desigualdad de condiciones, pero no descansaremos hasta llevarle a todos los ciudadanos un mensaje de paz, de sosiego, de tranquilidad, de un cambio de gobierno dentro del hilo constitucional, donde todos volvamos a ser lo que una vez fuimos, una Gran Familia.

El 28 de julio Vota por el Movimiento Republicano (MR), Luis Eduardo Martínez, presidente de Venezuela.

