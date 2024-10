(18 de octubre del 2024. El Venezolano).- Una tendencia en redes sociales que anima a prescindir del uso de protección solar preocupa a expertos de la piel. Principalmente en TikTok se han hecho populares cientos de videos, con millones de visualizaciones, en los que se afirma que la piel está mejor si se expone a los rayos ultravioleta (UV) y se broncea sin control.

Durante la temporada de calor, en algunos países se registró un apogeo de una especie de «movimiento antiprotector solar» en línea, que afirma que los químicos que componen estos productos hacen más daño del que previene, según un informe del canal CBC.

En Estados Unidos, esta corriente viral se viene registrando hace meses y cobró fuerza en junio y julio, en verano. En un video con dos millones de visitas, un usuario de TikTok dijo en mayo que no usaría protector solar en verano. «Tú tampoco deberías hacerlo», aconsejó a sus más de 95.000 seguidores. En marzo, una joven con 61.000 seguidores en X afirmó que no usa ese tipo de productos ni «nunca» lo hará. «El sol no es el enemigo. La dieta y los protectores sí lo son», dice en una grabación con 1,2 millones de visualizaciones.

Anuncios

La actriz estadounidense Kristin Cavallari afirmó meses atrás que el protector solar no hacía parte de su rutina diaria. «Tal vez no lo necesitemos», dijo. Sin embargo, posteriormente aclaró que no pretendía incitar a otros a no usarlo.

Existe una gran cantidad de evidencia que demuestra los beneficios de la radiación ultravioleta para la salud ósea, el estado de ánimo, los ritmos circadianos y la visión. Sin embargo, el uso de protector solar no bloquea esos beneficios, comenta Michelle Wong, química cosmética dedicada a corregir las percepciones erróneas sobre los protectores solares.

Imagen ilustrativaGettyimages.ru

Ideas falsas y peligrosas

Dermatólogos y expertos en el tema insisten en no creer en todo lo que se ve en Internet y recalcan que los ‘influencers’ no deben ser vistos como una fuente confiable de información médica. Infortunadamente, el alcance mediático de algunos de esos ‘gurús’ de las redes sociales es preocupante y está haciendo daño. Los malos consejos no se detienen y mucha gente los está creyendo.

Un estudio publicado en marzo descubrió que uno de cada siete adultos menores de 35 años cree que el uso diario de protector solar es más dañino que la exposición directa al sol; algo que contradice décadas de investigación científica. «Veo fácilmente a seis pacientes por semana que no usan protector solar, cuando antes era tal vez uno cada dos semanas o uno al mes. Ahora es una locura», aseveró en julio la dermatóloga estadounidense Jeanine Downie.

Jay Coffey, dermatólogo y profesor asociado de la Universidad Memorial de Terranova (Canadá), afirma que el cáncer de piel es el tipo más común en el país y que el «factor de riesgo número uno» es la «luz solar» y el daño que provoca. «Comprender la radiación UV y cómo daña la piel es un primer paso importante para protegerse contra el cáncer de piel», afirman desde la organización Skin Cancer Foundation.

Por otro lado, aunque de vez en cuando se habla de sustancias químicas nocivas presentes en los protectores, Coffey asegura que el riesgo de la luz solar es mayor que el de un producto tópico, aunque estuviera repleto de químicos dañinos. Si bien se ha culpado específicamente a la oxibenzona, no se ha encontrado evidencia suficiente que sustente que cause cáncer, subraya.

De cualquier modo, la exposición persistente al sol sin protección puede provocar envejecimiento prematuro de la piel. Además, la presencia de frecuentes quemaduras solares aumenta el riesgo de cáncer, como el melanoma. Por tal motivo, los expertos en salud recomiendan que todo el mundo, tanto personas de piel clara como oscura, debe usar protector solar de amplio espectro, así como sombrero, gafas de sol y ropa protectora. Debe aplicarse, preferiblemente, todos los días si se va a estar al aire libre, ya que los rayos UV pueden dañar la piel durante todo el año.

«Hay que volver a aplicarlo cada dos horas. El FPS [factor de protección solar] debe ser de al menos 30. Si no supera esa marca de 30, no será tan beneficioso», explica la enfermera Mindy Leford.