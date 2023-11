El triunfo de Javier Milei en la Argentina, ha iniciado un camino con rebotes en todo el continente americano. Por supuesto, Venezuela está en la mira.

La tragedia de la cuna de Bolívar, es superior, aunque parezca por los índices manipulados, lo contrario.

Por ejemplo, nuestra “inflación” es superior, con la ventaja para quien gobierna, es la manipulación descarada de los dígitos y porcentajes.

Igual podemos señalar la inseguridad, la pobreza, la desnutrición, el desempleo a veces ocultado mediante el subempleo.

Ante todo este panorama, el único horizonte que observan los venezolanos es el de María Corina Machado, quien prácticamente se ha transformado por unanimidad en la esperanza para un pueblo ávido de justicia.

Ante la opinión pública es la única candidata capaz de enfrentar el desastre de estos últimos 25 años y corregir los errores de los 40 años pasados.

No digo que sea fácil. Ni que sea rápido. Ni que no cause daño a muchos acostumbrados al paternalismo oficial.

Hasta se realizarán en su nombre, actos de injusticia.

Será un proceso agónico, difícil, traumático, pero necesario.

Este proceso de cambio, no me gusta utilizar el término transición, tiene puntos previos, cumplidos en parte y otros en la expectativa:

Primero: Maduro definitivamente tiene un 80% de probabilidades de no repetir como candidato.

Por ello su interés en este momento es otro. Salir del paquete. Disfrutar de los bienes y riquezas adquiridos, dependiendo del acuerdo que se logre con María Corina en un presumible escenario.

Antes debe resolver las condiciones de su salida y la posibilidad de su sucesor chavista, que hasta el presente es Diosdado Cabello.

No es imposible como lo he dicho en otras oportunidades, un arreglo de poder entre ambos. Bien sea por el propio Nicolás o por “nicolasito” su hijo.

Segundo: Muchos se preguntan acerca de la oficialización de la candidatura de María Corina Machado.

En un análisis amplio y de lo que se desprende de las diferentes fuentes que consultó, es improbable que se produzca el 30 Noviembre o antes de que se arreglen otros asuntos.

Simplemente que los chavistas del “Petit comité” saben que el día que eso ocurra, el chavismo empezará a perder poder y vendrá en caída libre.

El único que trabaja para que la “inhabilitación ilegal” continúe es Diosdado y todos entendemos el fundamento de sus acciones.

En cualquier escenario electoral, María Corina, los barre. Los hace como decía el difunto charlatán “polvo cósmico”.

Para Diosdado lo peor es que, aún no siendo ella “habilitada”, sobre quién ella plante sus ojos, tendrá un 52% de aceptación y apoyo.

Posibles escenarios:

Si los cubanos deciden hacer oficial la candidatura de María Corina, el vía crucis de Diosdado será terrible y estos comenzarán a planificar la salida de estos personajes, para protegerlos de las consecuencias.

Es mucho el daño hecho. Muchos los enemigos ganados.

Quizá a Diosdado y su familia, no les quede de otra que refugiarse en Cuba. Maduro ya tiene todo preparado y no será precisamente Cuba el destino.

Hasta el presente, no sé mañana, no veo posible impedir el avance de María Corina si la dejan ser candidata.

No será necesario movilizar a la gente. Sus primeros votantes serán transportados por el PSUV.

El discurso

Lejos de los que muchos plantean, yo pienso que el radicalismo es el norte a seguir, pues la gran mayoría quiere un cambio total. De raíz.

Exterminar las viejas figuras socialistas, de cultura paternalista y estatal del PSUV, AD, PJ, VP y UNT, entre otras.

En esto influirá mucho la prueba iniciada por Argentina con Javier Milei.

Reducir el Estado, a los niveles absolutamente imprescindibles, es una tarea no solo difícil sino que involucra el combate de grandes intereses y la educación del pueblo.

Por mi parte yo si estoy de acuerdo con la privatización de PDVSA y todas las industrias gasíferas, de minerales, etc.

Bajo la falsa premisa que “ahora es del pueblo”, se esconden grandes mafias, “castas”, como los califica el nuevo mandatario electo en la Argentina, que usufructúan esos bienes en forma personal.

Hay que ser definitivamente radical para hacer entender a la gente, que necesitamos un aparato burocrático más pequeño y una empresa privada, ciudadana, más grande, que asuma los compromisos en la adquisición, administración y producción de bienes y servicios.

El que es corrupto, o señalado como tal, no puede gobernar ni representar a ningún organismo o entelequia estatal o local.

A Sotto Voce

Se habla de un acuerdo de María Corina Machado con Leopoldo López.

Esos comentarios los veo más como simples especulaciones. “Las alianzas están acá y no hace falta el que sobra”.

En todo caso, prefiero un Leopoldo López Vicepresidente a una Delcy Rodríguez, por ejemplo.

Dentro de esos rumores, se menciona además de Leopoldo López, el regreso de Guaidó como diputado y presidente de la AN. Señalan que pide ser por aclamación. Vecchio por su extraordinaria gestión seguramente, pide la cancillería y entonces ¿Qué le dejaran a Antonio Ledezma?.

La “resistencia”, sector existente en las Fuerzas Armadas y que el chavismo-madurismo no ha logrado desinstalar, asumirá la postura de obediencia y no beligerancia, contrario a los caprichos de Vladimir Padrino, quien de inmediato, en el término de la distancia pasaría a retiro.

Nuevamente tendremos, aunque se debe profundizar y ampliar, un militar que “ni se niega ni se ofrece”.

El monopolio en el uso de las armas debe ser comedido.

¿Qué Estado necesitamos?

Lo más necesario para quien dirija el Estado, es no cultivar el resentimiento.

Decirle a los pobres, que su condición es fundamentalmente su responsabilidad y no por la existencia de grupos económicos “poderosos”, que ciertamente no deberían tener influencia decisiva en las autoridades y eso es otra cosa.

La igualdad es un estado transitorio. Si tu trabajas y te esfuerzas más, tienes derecho a gozar de los privilegios por los que no hacen nada para avanzar en su condición humana.

Soplan vientos de cambio en Venezuela…también habrá lluvia y hasta tormentas.

SOBRE EL REFERENDO del Esequibo:

Reitero que el concepto más exacto de “soberanía”, es que reside en el pueblo, quien la ejerce. Un ejemplo existe en la Constitución de EEUU cuando dice “Nosotros el pueblo” en su preámbulo.

No obstante nos acogemos al mandato otorgado por la mayoría hacía María Corina Machado y su posición es la que deben seguir el resto de la oposición.

Regiones

DENUNCIA: El 19 de agosto del año en curso, en las instalaciones de la plataforma LL652, pertenecientes a la empresa Petro Independiente, de composición mixta entre PDVSA y Chevron, perdió la vida un trabajador de nombre Isaías Méndez

¿Ha respondido la empresa? No sabemos.

Estado Monagas

Con la llegada del fútbol de la vino tinto y la reapertura del monumental de Maturín, se ha comenzado a mover lentamente la economía. Se observa la reapertura de algunos hoteles así como también muchos grandes y pequeños negocios. Esto ha despertado la esperanza de los Monaguenses, que han visto en la reapertura petrolera, el despegue de la economía regional.

Creándose nuevos puestos de trabajo, pues la actividad petrolera demandará mano de obra, se generarán Impuestos para los municipios y la industria se reactivará.

Pero estas expectativas se ven frustradas, por la negligencia de la Ingeniera Galanola Morfi, gerente de la división oriente de PDVSA, quien mantiene paralizado un gran número de contratos que ya fueron licitados, cumpliendo con los parámetros de la contraloría general de la República, y fue dada la buena pro a las empresas ganadoras y están a la espera de la orden para arrancar, que la da la gerente, con lo cual Monagas empezaría a retomar el lugar como primer estado productor de petróleo.

Se reactivará el empleo, volviendo la alegría a muchos hogares.

Con esta actitud, está ingeniera pareciera que le está jugando para atrás al gobierno.

La política es dinámica, y “el que no hace le hacen”, es hora que se pongan a un lado las ambiciones personales, y los intereses económicos y hagamos de nuestro estado Monagas, una entidad de primera, con gobernantes que realmente le duela está tierra y su gente.

Estado Zulia

TIPS…El Gatillo del Pueblo por Arnaldo “Moñoño” Piña… Maracaibo: La zona norte es un verdadero desastre, calles malas, basura e inseguridad y ningún nivel de gobierno da la cara…Mara: La Terminal lacustre se cae a pedazos, es un peligro para los usuarios…Pulgar: Muy seguro este municipio, buen trabajo por parte de la GNB y el CPBEZ…Machiques: La gente pregunta por el alcalde ante la situación planteada con el agua potable…Lossada: Muy cambiado luce este municipio…Miranda: El alcalde sigue tapando los huecos del casco central…San Francisco: Alcalde Fernández, se ha visto mejoría en la recolección de basura, pero falta mucho todavía…

¿Autonomía parlamentaria?

Pregunto esto pues en los pasillos del palacio del chirimoyo, se debaten la presidencia del 2024 entre Iraida Josefina y Edgar Antúnez los cuales esgrimen como argumentos primeramente la confianza de MR y que es promesa para el futuro del Zulia de parte de la actual presidenta y por su lado Edgar, dice que tiene 40 años de amistad y que es un compromiso de palabra que le hizo el mismo MR en el 2023 y que por eso le soltó la Vicepresidencia a la nobel Yeisel.

UNERMB

Vamos con la sede UNERMB del municipio Miranda, el desastre de esa sede aparte que la desmantelaron, se robaron todo.

La pregunta de las 74 mil lochas. Los acuerdos turbios de los rectores desde Lino Moran hasta Rixio Romero, todo es un negocio. ¿Dónde está el personal de esa sede? También le preguntamos al presidente del sindicato Angel Chelin Paz.

Bueno el rector se queda con las partidas y el sindicato con las tarjetas de los trabajadores que están fuera del país..

En caliente, lo mismo pasa en Santa Rita y Cabimas.

En la Rita la coordinadora que es parte de esta trama Wendy Nava, paga a todo el personal con plata para el mantenimiento de la sede, y es prestada por la gobernación del Zulia.

En el municipio Baralt se repite la escena

Esas instalaciones se perdieron. Todo el inmueble del comedor bajo la responsabilidad de los señores Landino y un tal Richard que son los ejecutores del Rector Rixio Romero..

De los tres (3) buses de esa sede faltan dos (2).

¿Dónde está el director de seguridad Alexis Maldonado…?

En la Alcaldía de Baralt.…se comenta fuertemente: Rumbo a los EEUU, con un botín en dólares arrancó el presidente de la empresa de gas. Como es amigo del Alcalde Ramón, no quieren denunciarlo…( llamado Celis)…

La semana que viene les cuento como dejaron el estacionamiento de la UNERMB en Cabimas, todo el parque automotor totalmente desvalijado.

San Francisco: El Alcalde Gustavo Fernández afinca su gestión de cierre de año, en las actividades navideñas con una atracción muy visitada como es el portal del Pesebre y el desarrollo de la parte de Salud. Siguen los problemas con la recolección de basura, no obstante el esfuerzo.

¿Por qué el cantante NACHO, residente del Zulia, no fue contratado para actuar en La Orquídea y el amanecer de gaita?

MANUEL ROSALES AQUÍ y AHORA:

Por los vientos que soplan el Gobernador del Estado busca repetir en el cargo y sus apariciones públicas se basan en inauguraciones de servicios, exposiciones. Desde ese punto de vista el Zulia puede estar tranquilo. Aunque “aguas abajo” se vislumbra turbulencia.

Si, creemos que la región pide cambios, pues los actuales representantes populares no han estado a la altura de lo reclamado por sus habitantes. Muchos navegan en un mar donde el único capitán es Rosales pero y si mañana no puede, no quiere o no está…¿Qué pasaría con UNT?

Respuesta: Igual que con GUACO. Cuando se muera Gustavo Aguado desaparece la agrupación.

Por cierto al cierre me comentan: UNA SENSIBLE BAJA sufriría UNT con uno de los hombres que mayor lealtad y tiempo dedicó a Rosales.

Mientras en Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa se cambió de traje y ahora el liki-liki negro fue sustituido por uno azul o celeste, no preciso.

VENTE: Varios viajeros de esta organización Gustavo Ruiz en el vaticano. Jesús Rincón en Inglaterra. Sobre la visita del primero a la Santa Sede mi GPS lo ubica en una trayectoria distinta, un cambio de rumbo hacía la Madre Patria. Al parecer tendrá una reunión con las nuevas alianzas de MCM.

LOS ROJOS siguen en bajo perfil: Omar Prieto desarrolla “cafecitos” en San Francisco. Creemos que sale mejor rescatando el Café Imperial. Luis Caldera ejerciendo su poder en la subregión Guajira, que padece la peor crisis en los últimos años.

El General Reverol, sigue como “bateador designado” pero su equipo no tiene buenos “lanzadores”. Al parecer un acuerdo con Arias Cárdenas para Alcalde de Maracaibo, lo pondría a sonar en una buena dupla. No lo vemos posible.

Sobre ARIAS la gaceta dice: “Sus mejores tiempos ya pasaron”. Otros como Jairo Ramírez dicen “El comandante es Caballo Viejo y si le dan sabana…”

Estamos en el canal de youtube Factores de Poder y Caiga Quien Caiga TV. En redes como @Angelmonagas en X, Instagram, TikTok, y en Facebook.