(15 de agosto del 2023. El Venezolano).- El artista Fancy quién conquistó al mundo entero con su música convirtiéndose en el referente número uno de la música new wave y eurodisco, conocido por sus melodías pegadizas y sus ritmos contagiosos, Fancy ha conseguido una vez más captar la atención del público. Con la mágica esencia de la época, con un toque moderno que hará que el público recuerde y baile con deleite y sigan bailando de alegría.

“Viva La Vida” es una canción que fusiona las vibraciones disco retro de los 80′ con el corte de la música actual.

Junto con el lanzamiento del single, Fancy también lanza un encantador vídeo musical que complementa a la perfección la vivacidad de la canción



El vídeo presenta una mezcla visualmente impresionante de estética retro y efectos visuales contemporáneos, consolidando aún más el estatus de Fancy como un verdadero visionario de su oficio.

“Viva La Vida” ya está disponible en las principales plataformas de streaming, lo que permite a los fans de siempre y a los nuevos sumergirse en la magia de la música de Fancy.

La canción fue producida por Fancy, Luis Rodriguez y Philippe Escano, lanzada por la disquera Team 33 Music S.L Fancy ha logrado crear la magia de un universo musical siendo seguido por su gran voz y su melodía . Así que ponte los zapatos de baile y prepárate para bailar con los sonidos que definieron una generación.

Fancy ha logrado estar en el Billboard hot 100 y seguir vivo en las estaciones de radio mundial con sus grandes éxitos como “Lady of Ice“, “Bolero“, “Fame Of Love“, “Slice My Nice“, entre otras.

Para conocer las últimas novedades y noticias sobre la música de Fancy y sus futuros proyectos, síguele en sus redes sociales.

FancyFacebook: https://wwww.facebook.com/fancytheartist

Instagram: https://www.instagram.com/fancyofficial.theartists/