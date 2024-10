(18 de octubre del 2024. El Venezolano).- Joker: Folie à Deux ha sido un fracaso histórico, difícil de asimilar incluso para las bajas expectativas de Warner y DC. Una Warner que, mientras busca culpables, se plantea retirar cuanto antes la película de los cines tras el ridículo visto con otro payaso, el de Terrifier 3, que les ha comido la tortilla en las salas de Estados Unidos. Mientras piensa en lanzar esta Joker 2 en streaming y digital cuanto antes para intentar salvar los muebles, en Hollywood no se explican qué ha ocurrido. Warner, sin ir más lejos, se enfrenta a pérdidas millonarias que se suman a las registradas por Horizon y Furiosa este 2024.

Ha sido catastrófico. La película de Todd Phillips con Joaquin Phoenix y Lady Gaga como protagonistas ha tenido la peor caída de una película de superhéroes en toda la historia del género y muchos en la industria no entienden qué ha ocurrido. En Warner la película se ha convertido en un quebradero de cabeza, casi un tema tabú. Joker 2 cosechó 121 millones en su primer fin de semana (37 millones en Estados Unidos y unos 80 millones en el resto del mundo), y ahora únicamente ha logrado sumar 7 millones más en su segunda semana de vida comercial, colocándola en 166 millones en total. La cinta ha acabado desplomándose un 81% (superando a otros proyectos como Morbius, The Flash y The Marvels, que cayeron un 74%, 72% y 78%, respectivamente, consideras hitos negativos del mundo de superhéroes) y perdiendo frente a la citada Terrifier 3, largometraje de terror visceral muy barato que ha conquistado Hollywood.

Pese a que Beetlejuice 2 ha salvado los muebles para la major, el estudio está enfrentándose a un año oscuro y terrible. Warner Bros. enfrenta importantes pérdidas con dos de sus grandes producciones de 2024. Furiosa, precuela de Mad Max: Fury Road, tuvo un rendimiento decepcionante para la ejecutiva, logrando recaudar solo 144 millones en taquilla frente a un presupuesto de más de 168 millones. Se estima que habría generado pérdidas por valor de entre 70 y 90 millones de dólares, calderilla si tenemos en cuenta el desorbitado presupuesto de Joker: Folie à Deux, que se calcula en más de 200 millones más la correspondiente publicidad. ¿En qué situación se coloca Warner? En una bastante delicada.

Según las últimas estimaciones, Folie à Deux necesita alcanzar los 450 millones de dólares para ser rentable y dar frutos monetarios al estudio, y ahora mismo con sus escasos 166 millones, está muy lejos de lograrlo. Las pérdidas, estimadas por medios estadounidenses, serían superiores a los 200 millones de dólares, una cifra desorbitada acorde con su pantagruélico presupuesto, y que muy pocos estudios pueden asumir con normalidad.

La única baza de Warner en estos momentos radica en lo que os comentábamos al comienzo del artículo: que su estreno en digital y streaming acapare la atención suficiente en alquileres y compras para el formato doméstico de cara al maquillaje de las cifras que se exigen desde la ejecutiva. No será fácil.

El fracaso de Joker 2 destaca cómo incluso una secuela que sigue a un éxito masivo puede tropezar si no logra capturar el interés del público. Hollywood, que a menudo se apoya en fórmulas repetidas y sagas conocidas para reventar las taquillas de una industria abonada a la falta de originalidad, una tendencia que se refleja en proyectos que buscan explotar éxitos previos sin innovar, está en una situación delicada. El caso de Folie à Deux será estudiado el día de mañana. Su trágico paso por las salas evidencia que la nostalgia y el reconocimiento de marca no siempre garantizan éxito. Y da igual que intentes innovar o presentar un concepto interesante para no caer en la monotonía del actual entretenimiento: te la puedes pegar igualmente.